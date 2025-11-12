Esteban exculpa a Junts del bloqueo en la ley de secretos oficiales y responsabiliza a PSOE y PP

Si hay una iniciativa en la que puso especial empeño Aitor Esteban a lo largo de sus dos décadas como diputado en el Congreso, esa ... es la ley de secretos oficiales. El PNV ha intentado en innumerables ocasiones reformar un texto cuyo origen se remonta a la dictadura franquista, pero siempre se ha encontrado con un muro. El obstáculo más reciente es la enmienda a la totalidad que Junts ha anunciado a todos los proyectos de ley impulsados por el Gobierno, entre ellos uno para cambiar esa norma. Sin embargo, el presidente del EBB exculpa a la formación de Carles Puigdemont y responsabiliza de lleno tanto al PSOE como al PP.

Esteban ha intervenido este miércoles en Bilbao en unas jornadas de la Fundación Sabino Arana sobre los archivos del franquismo. Se daba la circunstancia de que éste era el primer acto de la exconsejera Arantxa Tapia al frente de la entidad después de que el patronato le nombrara presidenta el martes. Ella misma ha abierto el evento dando las «gracias por la confianza» depositada y reconociendo el trabajo de su predecesora, Mireia Zarate. También Esteban lo ha hecho y, convencido de que la fundación «responderá a las expectativas que la sociedad tiene en ella», ha deseado suerte a Tapia en su cometido.

En su ponencia, el líder jeltzale ha analizado la historia de la ley de secretos oficiales, aprobada por primera vez en 1968 para regular la clasificación de información sensible por parte del Estado. Aquel texto promulgado por la dictadura experimentó ligeros cambios en 1978, justo antes de la Constitución, pero en la práctica sigue permitiendo que determinados documentos continúen sin ver la luz muchas décadas después. El PNV viene tratando de cambiarlo para que se puedan publicar datos relativos, por ejemplo, el atentado del bar Aldana en Alonsotegi en 1980 o la muerte de Mikel Zabalza en 1985.

Según Esteban, si no ha habido una reforma en profundidad de la norma hasta el momento es por la «falta de voluntad» de los sucesivos gobiernos de PSOE y PP. En concreto, el dirigente nacionalista aporta dos motivos que lo explicarían. El primero, por puro desconocimiento de lo que puede haber en ese ingente volumen de documentos clasificados: «No tienen ni idea de lo que hay. Está la Transición, hay nombres, familias...». Y el segundo, por la supuesta existencia de un entendimiento entre ambas formaciones para no cambiar la norma si no es de mutuo acuerdo: «Es algo que pesa mucho».

«Buenas palabras pero malas acciones»

Actualmente hay dos iniciativas sobre la mesa para reformar la ley en cuestión: una proposición planteada por el PNV para fijar plazos concretos y un proyecto de ley del Gobierno que, a diferencia de propuestas anteriores, los jeltzales creen que «se puede trabajar» porque va en el mismo sentido. Ahora bien, Esteban se teme que el desenlace de ambas propuestas sea el mismo que en otras ocasiones: «Siempre hay buenas palabras pero malas acciones. Prolongan una y otra vez el periodo de enmiendas en la Mesa del Congreso hasta que acaba la legislatura. Y cuando empieza la siguiente, la tienes que volver a presentar».

Lo que ocurre ahora también es que Junts ha anunciado a los cuatro vientos su ruptura con Pedro Sánchez y que vetará, vía enmienda a la totalidad, todos sus proyectos de ley salvo algunos ya acordados. Entre las iniciativas que decaerán está precisamente la norma de secretos oficiales, pero Esteban no señala a los de Puigdemont por ello. «Junts, y lo sé directamente, no tendría ningún conveniente en que se tramitara la proposición de ley del PNV. Si de verdad hay voluntad (del PSOE), pueden plasmar todo a través de enmiendas y transformar nuestra propuesta», ha señalado.