Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Esteban exculpa a Junts del bloqueo en la ley de secretos oficiales y responsabiliza a PSOE y PP

El presidente del PNV arropa a la exconsejera Arantxa Tapia en su primer acto al frente de la Fundación Sabino Arana

Xabier Garmendia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:21

Comenta

Si hay una iniciativa en la que puso especial empeño Aitor Esteban a lo largo de sus dos décadas como diputado en el Congreso, esa ... es la ley de secretos oficiales. El PNV ha intentado en innumerables ocasiones reformar un texto cuyo origen se remonta a la dictadura franquista, pero siempre se ha encontrado con un muro. El obstáculo más reciente es la enmienda a la totalidad que Junts ha anunciado a todos los proyectos de ley impulsados por el Gobierno, entre ellos uno para cambiar esa norma. Sin embargo, el presidente del EBB exculpa a la formación de Carles Puigdemont y responsabiliza de lleno tanto al PSOE como al PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  7. 7

    Xabier Albistur: «Jon Insausti correrá muchas veces la Behobia como alcalde, pero yo fui el primero»
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9

    Pradales ofrece a Donostia apoyo en seguridad y compromiso con Anoeta Berri
  10. 10 Amplían la denuncia por el uso indebido del camino al depósito de aguas en la villa de Xabi Alonso en Igeldo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Esteban exculpa a Junts del bloqueo en la ley de secretos oficiales y responsabiliza a PSOE y PP

Esteban exculpa a Junts del bloqueo en la ley de secretos oficiales y responsabiliza a PSOE y PP