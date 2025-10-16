La Ertzaintza homenajea en Zumarraga a Juan José Pacheco Cano, agente asesinado por ETA en 1988

Este jueves la Ertzaintza ha homenajeado, en el cuartel de Zumarraga, al agente Juan José Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988. En el acto ... han participado diversos mandos, encabezados por la directora y el jefe de la Policía autonómica, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente.

Durante el acto de memoria, que ha comenzado con unas palabras de recuerdo de parte del jefe del cuerpo y en el que también han participado varios agentes, Landa ha liderado una ofrenda floral para después guardar un minuto de silencio por el ertzaina asesinado. Este homenaje se ha llevado a cabo también este mediodía en todas las unidades y centros de la Ertzaintza.

Pacheco falleció hace 33 años en Legazpi por la explosión de una bomba trampa colocada en el túnel de Brinkola, en la línea ferroviaria Madrid-Irun. Este agente es uno de los 15 asesinados por la organización terrorista entre 1985 y 2001.