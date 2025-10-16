Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, durante la ofrenda floral.

La Ertzaintza homenajea en Zumarraga a Juan José Pacheco Cano, agente asesinado por ETA en 1988

El acto se ha celebrado en la comisaría de la localidad y a él han asistido, entre otros, la directora y el jefe del cuerpo policial

Diego Fernández Tortosa

Diego Fernández Tortosa

San Sebastián

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:33

Comenta

Este jueves la Ertzaintza ha homenajeado, en el cuartel de Zumarraga, al agente Juan José Pacheco Cano, asesinado por ETA en 1988. En el acto ... han participado diversos mandos, encabezados por la directora y el jefe de la Policía autonómica, Victoria Landa y Josu Bujanda, respectivamente.

