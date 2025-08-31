Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Arritxu Marañón | Viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia

«Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

«Ojalá podamos reunir en Gipuzkoa como se hizo en el BEC a 450 estudiantes para que escuchen los testimonios de víctimas del terrorismo. Es uno de los retos del departamento»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Domingo, 31 de agosto 2025, 06:17

La socialista Arritxu Marañón (San Sebastián, 1971) cumplirá en breve cinco meses al frente de la Viceconsejería de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, a la ... que llegó en abril para relevar a Alfredo Retortillo, en un momento de cambios en la Consejería que lidera María Jesús San José, que también afectaron a la dirección de Víctimas. De regreso de sus vacaciones repasa la actualidad vasca marcada este verano por la polémica de las pancartas de apoyo a ETA en los recintos festivos. Explica que como Gobierno Vasco «hemos hecho ya un encargo a personas de reconocido prestigio, juristas, expertos al más alto nivel en Derecho Constitucional para que nos hagan un estudio real de qué es lo que se puede hacer desde el punto de vista legal» para acabar con esos carteles.

