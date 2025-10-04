Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Acto en recuerdo de Diego Fernández-Montes este sábado en la calle Miramar 1 de Donostia.

Donostia coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería asesinado por ETA en 1978

Con este acto, son ya 36 las placas memoriales que el consistorio donostiarra ha instalado en la ciudad

Iker Marín

Iker Marín

San Sebastián

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:18

El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado este sábado una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería retirado que fue víctima de ... ETA en el año 1978. Con este acto, son ya 36 las placas memoriales que el consistorio donostiarra ha instalado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política.

