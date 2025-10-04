Donostia coloca una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería asesinado por ETA en 1978

El Ayuntamiento de San Sebastián ha colocado este sábado una placa en memoria de Diego Fernández-Montes, coronel de Infantería retirado que fue víctima de ... ETA en el año 1978. Con este acto, son ya 36 las placas memoriales que el consistorio donostiarra ha instalado en la ciudad dentro de la iniciativa impulsada hace dos legislaturas para dar visibilidad en el espacio público a las víctimas del terrorismo y la violencia política.

El acto de homenaje ha tenido lugar en el número 1 de la calle Miramar, junto a la delegación del Gobierno Vasco, lugar en el que fue abatido a tiros. En él han participado familiares y allegados del asesinado, así como el alcalde de Donostia, Eneko Goia, representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento y familiares de las víctimas.

Diego Fernández-Montes Rojas, de 63 años, natural de Ciudad Real y padre de 9 hijos, era coronel de Infantería retirado, aunque continuaba trabajando en la Delegación donostiarra del Ministerio de Cultura en la calle Miramar. Fue a la entrada de edificio donde, la madrugada del 17 de diciembre de 1978, dos miembros de ETA le dispararon. Fernández-Montes fue trasladado al hospital, falleciendo horas más tarde.

«Hacer justicia como ciudad»

Tras colocar la placa, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha señalado que «esta es una forma de hacer justicia como ciudad hacia una persona que fue asesina injustamente». El regidor donostiarra ha querido citar a la familia del asesinado, presente en la calle Miramar, a la que se ha referido como «amplia y unida», en un acto que ha definido de «muy emocionante». «Su familia es el mejor legado que dejó Diego, una persona que permanecerá siempre entre nosotros».

Goia también ha reconocido que el acto de este sábado ha sido especial para él. «Como alcalde es la última placa que colocaremos, pero me voy tranquilo sabiendo que habrá más. Porque la ciudad continuará con esta dinámica que considero es necesaria y positiva».

De esta manera, el Ayuntamiento continúa desarrollando esta iniciativa para recuperar la memoria y visibilización en el espacio público de aquellas víctimas del terrorismo y de la violencia de motivación política que perdieron la vida en nuestra ciudad. Con la de hoy se han instalado en varios puntos de la ciudad 29 placas en recuerdo de la víctima de ETA, 3 de los que dejaron los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una víctima del Dril, otra del Batallón Vasco Español y dos por acción policial.