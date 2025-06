Depósito mínimo

Alberto Surio San Sebastián Jueves, 19 de junio 2025, 06:40 Comenta Compartir

La legislatura ha entrado en un punto crítico y el margen para la recuperación de un mínimo umbral de confianza se estrecha cada vez más. ... Pese a ello, aún no se ha roto aunque la posición de Podemos de dar por políticamente muerto a Pedro Sánchez le deja a los pies de los caballos. La jornada de ayer deja tres impresiones. La primera, el PNV está muy incómodo pero a la vez prudente. La decisión de evitar la imagen en Moncloa es bien reveladora. Si se demuestra que el escándalo implica la financiación ilegal del PSOE, no cabría otra opción que la salida de Sánchez para ir a nuevas elecciones. Si no es así –y el presidente coge el toro por los cuernos con medidas muy drásticas contra la corrupción y una agenda social potente– queda un hilo de esperanza para pactar unos Presupuestos y aguantar al menos hasta 2026. ERC y EH Bildu podrían estar por esa labor, salvo que el volcán le estalle al presidente personalmente. Incluso no hay que descartar una cuestión de confianza que, si no sale adelante, provocaría un nuevo candidato, o candidata del PSOE a La Moncloa para resistir hasta 2027.

Segundo apunte. Si es cierto que Santos Cerdán tenía secretamente una parte del accionariado de una sociedad a la que se adjudicaba obra pública, el Gobierno de Navarra, en el que por cierto sigue Podemos como socio, va a entrar en una situación de gravedad y sospecha que solo puede superarse con valentía y transparencia. Tercera conclusión, si hay más políticos implicados en los audios, nos encontraríamos no contra un disolvente de la legislatura de Sánchez sino del propio sistema, que entraría en gangrena por la sombra de 'targentópolis', la corrupción italiana que arrasó con el modelo histórico de partidos. La cutrez sórdida de los personajes de la trama -con José Luis Abalos en el centro- completa el esperpento de un guión en el que la realidad supera a la ficción, y ante el que hay que actuar con rapidez, reflejos y mucha sangre fría.

