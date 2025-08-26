El curso parlamentario arranca en Euskadi con vivienda, industria y salud

Ander Balanzategi San Sebastián Martes, 26 de agosto 2025, 06:20 | Actualizado 06:46h. Comenta Compartir

La actividad parlamentaria arranca la semana que viene y los representantes de los partidos vascos volverán a ocupar sus escaños el próximo día 18 de septiembre con la celebración del Pleno de política general. Si algo se repite entre los retos de las formaciones son tres materias: vivienda, salud e industria.

El PNV, que hace un balance positivo del primer año de mandato del Gobierno Vasco del lehendakari Imanol Pradales, asegura que la «hoja de ruta es clara: vivienda, seguridad y salud», porque son «las grandes preocupaciones de la ciudadanía». En lo legislativo, apuntan que «la Ley de Vivienda ha empezado su tramitación y será protagonista. Se trata de una ley de país que hemos impulsado nosotros junto al PSE y que está llamada a marcar un antes y un después para miles de familias». También afirman que «pondremos en marcha los acuerdos alcanzados en materia de salud y trabajaremos nuevas medidas en seguridad y en la protección de la industria, sectores clave para el presente y el futuro de Euskadi». Además, los jeltzales «impulsaremos una solución jurídica ante determinadas sentencias contra el euskera, porque nuestro compromiso es garantizar los derechos lingüísticos».

Quien exigirá más a los partidos de gobierno será la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, que centra sus ámbitos de trabajo parlamentario en la vivienda, en la política industrial, en el euskera y en la Ley de Transparencia. Sobre esta última aseguran que harán «una aportación importante», ya que consideran que jeltzales y socialistas «llevan esquivando el debate muchos años». Sobre vivienda abogan por una «alternativa integral a las políticas fallidas planteadas» y sobre el euskera esperan que se den «los primeros pasos para acordar una nueva política lingüística». Y en industria, apuestan por «una política basada en la anticipación y la previsión para dar respuestas al nuevo ciclo económico».

El PSE pone en valor que se estén llevando a cabo las políticas progresistas que pusieron sobre la mesa en la campaña electoral y que la puesta en marcha de la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda «será uno de los hitos de los próximos meses». Al igual que el PNV, resaltan el «consenso alcanzado con el Pacto de Salud y todas las decisiones adoptadas para corregir y enderezar el rumbo en materia sanitaria». Asimismo, destacan otros proyectos relativos a departamentos socialistas del Gobierno Vasco como «la pasante del Metro de Donostialdea». Y fijan ya el horizonte en el Presupuestos vasco de 2026.

Duras críticas

Muy crítico con el lehendakari se muestra el PP, que le achaca «falta de ambición, autocrítica y transparencia». En línea con los demás partidos vascos, defenderá este curso que «otra política de vivienda no sólo es posible, sino a todas luces necesaria, insistiendo en que se deben dar facilidades y suelo para construir más, con trámites simplificados». Además, en materia de seguridad exigen «más agentes en nuestras calles y con mejores y mayores medios» y en educación piden que «no se discrimine por idioma y que respete el derecho de elección de las familias, poniendo al alumno en el centro».

Sumar, que apenas cuenta con un representante en la Cámara vasca, seguirá «haciendo presión sobre los servicios públicos como son la sanidad, educación, vivienda, políticas sociales y la transición energética». Asimismo, apuestan por confrontar a un gobierno que está «cómodo en la privatización y el desmantelamiento de lo público y que peligrosamente está comprando el marco del PP en cuestiones como la migración».