Críticos de EA acusan a la dirección de Urizar de «falta de transparencia» Urizar en una ejecutiva celebrada días después de salir elegido líder de EA, en junio del año pasado. El sector oficial del partido lamenta que las quejas se lleven a los medios de comunicación y no a los órganos competentes ELISA LÓPEZ SAN SEBASTIÁN. Sábado, 28 julio 2018, 08:22

Las aguas bajan revueltas en el seno de Eusko Alkartasuna. La inauguración ayer en Azkoitia de la nueva sede de EH Bildu -hasta hace tres años 'alkartetxe' de EA-, vuelve a evidenciar que las heridas entre las dos almas que surgieron tras la elección hace un año de Pello Urizar como secretario general siguen sin cicatrizar.

El coordinador de la formación en Gipuzkoa, Mikel Goenaga, crítico con la corriente oficial de EA, denunció ayer a este periódico la falta de transparencia, así como el malestar de la militancia por la gestión que la dirección hace del partido. Y reprochó directamente a Urizar por incumplir el compromiso que adquirió, en el congreso que le convirtió en líder, de tender puentes y tejer complicidades entre las diferentes sensibilidades de la formación. Goenaga fue crítico y mostró sus recelos hacia una ejecutiva nacional que «hace oídos sordos a los deseos de los afiliados». En este sentido, fuentes de la dirección de EA consultadas por esta polémica lamentaron las palabras del dirigente guipuzcoano y le instaron a «manifestar sus quejas en los órganos competentes del partido y no en los medios de comunicación».

No obstante, Goenaga insistió en que ha pasado un año del congreso y «todo sigue igual. Entonces hubo promesas de consensos. Pero no es así. Si quiere llevar el partido adelante tiene que aunar. No se puede olvidar de una parte de su gente. Debe recapacitar y cambiar su forma de dirigir la formación porque existe un malestar», subrayó. El coordinador de Gipuzkoa reconoció que Pello Urizar tiene «virtudes», como la tenacidad a la hora de emprender proyectos, pero aseguró que, en esta situación que el partido arrastra desde hace más de un año, «le hubieran hecho falta otras capacidades», porque la dirección tampoco responde, según Goenaga, a la demanda de la militancia de dar al partido «un mayor dinamismo. Somos un referente para ese centro izquierda de Euskal Herria y tenemos que ser capaces de apoyar y reforzar a EH Bildu. La afiliación de EA quiere recuperar esa personalidad dentro de la coalición para poder competir desde esa pluralidad con el PNV y lograr nuestros objetivos fundacionales de independencia y justicia social». No obstante, dejó claro que no se está poniendo en duda la representación de EA dentro de EH Bildu, que la tiene, lo que se pone en duda «es la falta de vigor y debate interno».

Datos de los afiliados

En todo caso, el meollo de este desencuentro reside en la «opacidad», según el sector crítico. Tal y como explicó Goenaga, el partido se dirige «con falta de transparencia». Y denunció la negativa del secretario general a la hora de facilitar datos sobre los censos de los afiliados, que son competencia de la Ejecutiva nacional de la que, destacó, «yo formo parte como miembro nato». Aseguró que más de una vez los ha solicitado y se lo han negado vez aduciendo a ley de la protección de datos. «Incluso cuando hemos reclamado datos numéricos y no personales, lo único que nos proporcionan son los propios de nuestro territorio. A mí los de Gipuzkoa. Pero si yo estoy en una ejecutiva nacional, para tomar decisiones igual necesito tener la fotografía íntegra de Euskal Herria», lamentó. Y, por otra parte, señaló que cuando Urizar «cierra la puerta a la transparencia» da pie a que los militantes sospechen de que «quizá ha habido cosas que no se han hecho bien o que han sido irregulares en el congreso del año pasado». Fuentes de la dirección explicaron, en este sentido, que cada coordinador tiene los datos de su territorio, tal y como lo recogen los reglamentos internos.

Critican a la dirección por no cumplir el compromiso de tejer puentes entre las diferentes corrientes

«La opacidad puede dar pie a sospechas de alguna irregularidad», asegura el coordinador de Gipuzkoa

Ayer tarde, no obstante, Goenaga compartió escenario con la dirección. Todos acudieron a la inauguración de la nueva sede de EH Bildu en Azkotia. Llevaba tres años cerrada y un grupo de militantes quiso reabrirla. «Cuando estábamos a punto de crear la organización local del municipio nos dicen desde dirección que la quieren alquilar a EH Bildu. Como responsable defiendo que el 'alkartetxe' debe ser nuestro y también de EH Bildu, claro, pero nuestro. Da la impresión de que se trata de una caza de brujas. Lo de Azkoitia es un ejemplo muy gráfico de lo que está pasando en el partido».