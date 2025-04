Las críticas de Andueza a Pradales por el TAV desatan el mayor choque entre PNV y PSE de la legislatura

El aparente buen tono que regía la entente entre el PNV y el PSE en Euskadi se ha resquebrajado tras la polémica desatada en torno ... a la conexión del Tren de Alta Velocidad (TAV) en Euskadi. Hasta el punto de que este asunto ha provocado el mayor choque entre ambas formaciones en esta legislatura. El cruce de declaraciones entre políticos jeltzales y socialistas, con sus posturas divergentes, comenzó el año pasado pero fue este lunes cuando las diferencias se convirtieron en un abismo. Además, con un estilo duro. Contundente.

Eneko Andueza fue un paso más allá y desveló que «le tiré de las orejas» al lehendakari –ambos se reunieron en Ajuria Enea– tras la defensa que Imanol Pradales realizó en una entrevista publicada este fin de semana en DV de los informes de 2018 que favorecían la vía de Ezkio-Itsaso en lugar de la de Vitoria. El líder del PSE también le pidió «prudencia y mesura», y acusó a Pradales de ser «el portavoz del PNV en Gipuzkoa».

Unas declaraciones inéditas que provocaron sorpresa y enfado en el seno de Lakua y Sabin Etxea. No hay que olvidar que Andueza reventó la banca con esas declaraciones antes incluso de que los periodistas formularan sus preguntas. Y lo hizo en Lehendakaritza, después de que Pradales saliera airoso de las reuniones que había mantenido con todos los partidos del Parlamento Vasco –a excepción de VOX– sobre su plan de reajuste contra los aranceles. Ahora hay que ver cómo se recomponen las grietas en la relación de ambos partidos antes de la próxima reunión del 7 de mayo en la que se verán las caras Andueza y el nuevo presidente del EBB, Aitor Esteban.

Lo que está claro a día de hoy es que el PNV ha cerrado filas y todos sus representantes que entre el lunes y el martes han salido a la palestra, desde al alcalde de San Sebastián Eneko Goia hasta el portavoz parlamentario del PNV Joseba Díez Antxustegi o el diputado general de Álava, Ramiro González, han cargado con dureza contra Andueza, al que reprochan su «salida de tono» y su «falta de respeto institucional» y al que le piden, devolviéndole el argumento original, que «debería dedicar más tiempo a pegar tirones de oreja a sus superiores en Madrid». Esta crítica está relacionada con los retrasos que, a juicio del PNV, lleva acumulados esta infraestructura en el País Vasco.

El primer edil de la capital guipuzcoana, que había mostrado un perfil bajo y discreto en este asunto hasta que hace tres semanas tildó de «egoísta» a Ramiro González –de su mismo partido–, volvió a salir ayer ante los periodistas con un discurso claro. «Igual debería dedicar más tiempo a pegar tirones a sus superiores en Madrid y luchar por los intereses de este país», le recriminó. Así, aseguró que la postura de Andueza «me parece mal» y defendió el criterio del lehendakari porque tiene «toda la legitimidad del mundo para expresar su opinión y la opinión de su Gobierno».

Además de Eneko Goia, otros compañeros de partido también comparecieron ayer ante los medios de comunicación para respaldar la postura de Pradales. Joseba Díez Antxustegi, que ya le pidió el mismo lunes a Andueza que «tire de las orejas» a Pedro Sánchez por el retraso de las obras, insistió ayer en este mensaje en una entrevista radiofónica. En esta ocasión, Antxustegi volvió a reprochar, sin ambages, al PSOE y al Gobierno Sánchez «los muchos, continuados y muy graves» retrasos en el TAV en Euskadi.

Antxustegi reiteró que el PNV hace dos semanas aprobó en su IX Asamblea General una ponencia en la que dejó «muy clara» su posición sobre el enlace de la Y vasca entre Euskadi y Navarra, de forma que se mostraba abierto «a todas las posiciones y, una vez que estén concluidos los informes técnicos, medioambientales y económicos», decidir «cuál es la mejor opción» para toda Euskadi. En este sentido, rechazó que puedan tener una posición diferente en Gipuzkoa o en Álava. «El PNV es uno, tiene una posición única», señaló.

El dirigente jeltzale aseguró que «es importante» exigir al Gobierno del Estado, del PSOE, «que termine de una vez los informes». «No puede ser es que se esté retrasando esto de esta manera. Está teniendo muchos retrasos y muy continuados y muy graves, y yo creo que al PSOE hay que pedirle que, de una vez, se centre en la Alta Velocidad en Euskadi», incidió. Joseba Díez Antxustegi recordó que están pendientes los informes que determinarán si se va a conectar el TAV con Pamplona por Ezkio o por Vitoria.

Antxustegi precisó que, en todo caso, la coalición de Gobierno PNV-PSE «funciona muy bien, independientemente de las salidas de tono que pueda tener alguno», en referencia al secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que ayer «tuvo un día desafortunado, no tuvo su mejor día», al pretender «tirar de las orejas» al lehendakari.

A su juicio, a Pradales «no se le puede reprochar ninguna salida de tono». «Es un auténtico señor, lo está demostrando durante toda la legislatura con respeto institucional. Llegó Eneko Andueza y tuvo una andanada, una salida de tono, una falta de respeto institucional. Hablar de que le vas a dar un tirón de orejas al lehendakari, me parece algo... bueno, no voy a decir inadmisible, pero me parece un error», manifestó.

Desde la Diputación Foral de Álava, su diputado general, Ramiro González (PNV) también expuso sus pareceres en torno a esta polémica que viene sacudiendo el tablero político vasco en los últimos meses. En su caso, ahondó en la crítica hacia los retrasos desde la administración central. González desdeñó que Euskadi es «la gran olvidada de la alta velocidad» y que «fue maltratada durante años» por el Estado. «La conexión de Europa con Madrid a través de Euskadi es un eje prioritario para Europa y no lo ha sido para el Gobierno español. Llevamos años esperando, mientras la alta velocidad ha llegado a otros rincones. La decisión se está demorando demasiado y debe tomarse ya. No se puede aceptar el retraso, el Ministerio tiene muchos deberes», criticó.

«Llevamos un retraso tremendo en la conexión con la meseta, un retraso que no se debe permitir con la conexión con Navarra y el Mediterráneo. Esto no puede demorar más, no es serio. El Ministerio dice que no puede elaborar los informes técnicos, que hay problemas con las catas, que lo haga, es su responsabilidad», zanjó.

María Ubarretxena, portavoz del Gobierno Vasco, fue la única que ayer se alejó de la crispación y se apoyó en un discurso ajeno al ruido. Ubarretxena evitó entrar en «polémicas estériles», pidió «unidad y respeto institucional».

Pero desde el bando socialista tampoco se quedaron callados. Ane Oyarbide, segunda Teniente de Alcalde de San Sebastián y concejala de Igualdad, Economía y Empleo Local, criticó ayer a Goia, socio de Gobierno en el consistorio, por primera vez en este asunto. Oyarbide publicó en su cuenta de X –antigua Twitter– que «unos hablan y los socialistas hacemos. El TAV en Euskadi es una realidad porque el Gobierno de Patxi López puso en marcha todas las obras del ramal guipuzcoano, cosa que Ibarretxe no hizo por no defraudar a sus 'socios'. Conviene que Eneko Goia lo reconozca».