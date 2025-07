Bolaños tras los testimonios contra Salazar: «Tenemos que preguntarnos por qué las mujeres no han denunciado»

El ministro de Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado hoy que hasta el mismo sábado la dirección del PSOE no conocía indicios ni ... testimonios sobre un comportamiento machista y de acoso sexual por parte del secretario de Acción Electoral y responsable de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, Francisco Salazar y afirmado que el asunto le preocupa. «Tenemos que hacer una reflexión y preguntarnos por qué algunas mujeres no han denunciado», ha admitido.

Dos días después de que Salazar, al que Pedro Sánchez había elegido para ocupar un puesto clave en la nueva ejecutiva diseñada para tratar de superar el golpe del 'caso Cerdán', se viera forzado a renunciar tanto a su nueva función como secretario de Organización adjunto como al cargo que mantenía hasta la fecha por unas acusaciones de dos mujeres que habían trabajado a sus órdenes hechas públicas por eldiario.es, Bolaños ha pedido no «prejuzgar» y esperar tanto a las investigaciones internas como, en su caso, a las judiciales. Pero al mismo tiempo ha reconocido que el PSOE tiene una tarea pendiente. «Aquí la clave lo que tenemos que plantearnos -ha insistido en el foro 'Los Desayunos del Ateneo', es por qué no se atreven. En qué podemos mejorar».

En el comité federal que los socialistas celebraron este sábado en Ferraz, la exvicesecretaria general del partido y actual número dos del partido de la federación de los socialistas asturianos, Adriana Lastra, puso el dedo en la llaga con una explicación bastante elocuente, veteada por su propia experiencia. En 2021 renunció al cargo oficialmente por la necesidad de reposo durante un embarazo de riesgo pero, en realidad, según fuentes cercanas, porque Cerdán le estaba haciendo la vida imposible por lo que ella creía entonces que era simple machismo. A la luz de las revelaciones de la UCO en su entorno asumen que quizá le molestaba tenerla cerca porque pudiera descubrir sus presuntas prácticas delictivas.

«Cuando una feminista alza la voz para advertir de lo injusto, de lo excluyente o de lo abusivo, se convierte rápidamente en blanco fácil. Se la tacha de exagerada, de conflictiva, de ser la policía de la moral, como si sostener principios fuera un defecto. Entonces se activa una maquinaria sutil pero implacable: se tergiversan sus palabras, se insinúa que sus motivos no son nobles, se siembra la sombra de la sospecha. Siempre con ese eco antiguo que la historia repite: la mujer perversa, la mujer que incomoda, la mujer que hay que apartar», advirtió.

Cese, mañana

Bolaños ha insistido que tanto en la Administración -una de las presuntas víctimas de Salazar, que mañana será cesado del cargo por el Consejo de Ministros, estaba a sus órdenes en Moncloa- como en el partido, existen canales de denuncia que no se utilizaron. Y ha hecho hincapié en que, desde el sábado, el canal del partido permite además las denuncias anónimas, del mismo modo que lo hace la ley de protección del denunciante aprobada el pasado febrero. Pero ha reivindicado que, pese que ninguno de esos canales se utilizaran, el PSOE actuara con rapidez, al igual que con los casos de corrupción. No como el PP. «Y no se trata de 'y tú más', se trata de 'y tú, diferente'», ha argumentado.

El ministro también ha reconocido que el PSOE atraviesa en estos momentos «dificultades» precisamente en dos asuntos de los que venía haciendo bandera y que constituyen sus «señas de identidad», y que ahora debe trabajar para restituir la confianza de los ciudadanos. Pero se ha mostrado convencido de que lo logrará y ha descartado tanto un adelanto electoral como una cuestión de confianza, con el argumento de que el Gobierno «gana el 90%» de las votaciones en el Congreso (a pesar de que no ha sido capaz de aprobar aún los Presupuestos Generales del Estado), ha aprobado 32 leyes y de aquí a final de julio prevé aprobar otras 7. «El candidato del PSOE en 2027 va a ser Pedro Sánchez y quiero hacer un pronóstico -ha dicho incluso-: Vamos a mejorar y mucho el 31% del voto que logramos en 2023.

Su optimismo es tal que hasta se ha permitido bromear con la actitud extremadamente crítica del expresidente Felipe González, especialmente, contra la amnistía al 'procés', que considera "corrupción política", pero no solo. Después de que el expresidente advirtiera de que no votará al PSOE en las próximas generales si Sánchez es el candidato, Bolaños se ha referido a él como un "grandísimo presidente" y, evitando la confrontación, ha augurado: "Igual de aquí a 2027 conseguimos que cambie de opinión".