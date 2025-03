EH Bildu no apoyará el incremento del gasto militar

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha confirmado este jueves que la coalición abertzale no apoyará el incremento del gasto militar. El Gobierno ... de Pedro Sánchez pierde para esta cuestión el respaldo del que ha sido su socio más fiel en el bloque de investidura y todo apunta a que el Ejecutivo central deberá alcanzar la exigencia del 2% del PIB en el gasto militar sin pasar por una votación en el Congreso. Otegi ha asegurado que «si alguien cree que el futuro pasa por reducir gasto social y fabricar armas, esa no es la Europa de EH Bildu».

Los recursos que el Gobierno central de Pedro Sánchez deberá destinar a la guerra entre Ucrania y Rusia sacude estas semanas la política parlamentaria en Madrid. Otegi ha afirmado en una entrevista en Radio Euskadi que en EH Bildu «no vamos a apoyar la aceleración del gasto militar. En absoluto». En esa línea, ha afirmado que «ahora no hay reglas para hacer armas y se está entendiendo que la industrialización de Europa va a venir de mano de las armas. Me parece un disparate y me parece que es reírse un poco de la gente», ha asegurado.

Otra cosa es, según ha apuntado, «que Europa tenga una posición más o menos sólida en términos de defensa, pero ¿de verdad alguien cree que el futuro de Europa pasa por recortes sociales y fabricar armas? Esa desde luego no es la Europa que va a apoyar a EH Bildu».

El líder de la izquierda independentista ha señalado que «desde el incio de la guerra dijimos que tratar de escalar en términos militares no nos iba a conducir más que al borde del abismo, que es lo que ha ocurrido, y que esto al final necesitaba una solución en términos diplomáticos y negociados» .Desgraciadamente y probablemente, ha matizado, «esto no va a suceder en la forma en que nosotros desearíamos».

Otegi también se ha referido a las tensiones que vive su coalición en algunos ayuntamientos alaveses por el choque con grupos ecologistas por los proyectos de renovables y ha endosado la responsabilidad al Gobierno Vasco. « Somos favorables al despliegue de renovables en nuestro país por dos razones fundamentales». Y ha defendido que «tenemos una vulnerabilidad evidente en términos energéticos y eso se puede solventar generando energía y o comprándola. Este país por solidaridad, por conciencia ecológica y por necesidad estratégica necesita generar más energía y lograr la soberanía en esta cuestión, por una sencilla razón, porque somos intensivos en el consumo de energía». Pero ha matizado que el despliegue de las renovables se tiene que hacer de «forma ordenada».

Y ha cargado las culpas en el Gobierno Vasco, porque «no ha hecho su trabajo porque no existen planes territoriales, y lo que no podemos hacer ahora es dejar el despliegue de las renovables en manos de los ayuntamientos y pasarles el testigo». Y ha comentado que en los tres territorios «hay 140 proyectos y todo el mundo sabe que la mayoría no se van a llevar a cabo, pero lo que está generando es desazón en un montón de pueblos de todos los colores».

Sobre las críticas recibidas por grupos vecinales y ecologistas en pueblos alaveses como Arratzua-Ubarrundia -donde tres concejales de EH Bildu han dimitido ante la incapacidad de frenar estos proyectos- u Oyon, el secretario general de la coalición abertzale ha asegurado que «en Oyon la alternativa era prevaricar y judicializar el tema. Allí EH Bildu no avaló el proyecto, lo que hizo fue hacer un trámite administrativo porque lo demás suponía prevaricar». «Vuelvo al debate central: nosotros somos partidarios del despliegue ordenado de las energías renovables», ha recalcado.

Reparto de menores

Sobre el pacto entre el Gobierno central y Junts para el reparto de menores migrantes no acompañados, Otegi ha confirmado que «entendemos que las políticas migratorias están mejor en manos vascas y catalanas que en otras manos. Esto significaría que los vascos también tendríamos la posibilidad de hacer una política migratoria al estilo vasco, con un modelo inclusivo». Eso sí, ha dicho que «no entramos al debate ideológico si Junts es de derechas o de izquierdas».

Y ha añadido que nosotros «también deberíamos de disponer de esa competencia, creo que el PNV ya la ha pedido y nosotros le vamos a apoyar en eso sin lugar a dudas, porque nosotros también tenemos la necesidad desde el punto de vista de nuestra soberanía nacional de regular en la medida de lo posible nuestras políticas migratorias». También ha defendido la posición del Gobierno Vasco de exigir que el acuerdo migratorio contemple la frontera norte de Euskadi -miles de personas cruzan cada año por Irun y Hendaia a Francia en su tránsito a los países del norte de Europa-, pero ha recalcado que «necesitamos otro tipo de competencias de carácter soberano para poder regular el tráfico en este sentido en términos humanos y políticos».