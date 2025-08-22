Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi, en un acto anterior. EP

EH Bildu y ERC se reunirán el lunes en Donostia para analizar la situación política del Estado

Otegi y Junqueras se citan tras la llamada de Rufián para unir a los partidos de izquierdas y plurinacionales

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:49

EH Bildu va a iniciar este lunes en Donostia con Esquerra Republicana de Catalunya, formación con la que mantiene un acuerdo estratégico, una ronda de ... contactos con diferentes fuerzas políticas para analizar la situación política en el Estado español. El encuentro tendrá lugar en la sede de la coalición abertzale en Igara y en él, entre otras cuestiones, se analizará la reciente demanda del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de unir a las fuerzas de izquierdas y plurinacionales en el conjunto del Estado, en un momento de debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, con el PP y Vox tratando de forzar elecciones generales adelantadas. Un llamamiento que, por ahora, no ha tenido excesivo eco en forma de apoyos.

