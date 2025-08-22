EH Bildu y ERC se reunirán el lunes en Donostia para analizar la situación política del Estado Otegi y Junqueras se citan tras la llamada de Rufián para unir a los partidos de izquierdas y plurinacionales

Jorge Sainz San Sebastián Viernes, 22 de agosto 2025, 11:49 Comenta Compartir

EH Bildu va a iniciar este lunes en Donostia con Esquerra Republicana de Catalunya, formación con la que mantiene un acuerdo estratégico, una ronda de ... contactos con diferentes fuerzas políticas para analizar la situación política en el Estado español. El encuentro tendrá lugar en la sede de la coalición abertzale en Igara y en él, entre otras cuestiones, se analizará la reciente demanda del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de unir a las fuerzas de izquierdas y plurinacionales en el conjunto del Estado, en un momento de debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, con el PP y Vox tratando de forzar elecciones generales adelantadas. Un llamamiento que, por ahora, no ha tenido excesivo eco en forma de apoyos.

Las delegaciones estarán encabezadas por los dos principales dirigentes de EH Bildu (Arnaldo Otegi, secretario general) y ERC (Oriol Junqueras, presidente). Junto a ellos, conformarán las delegaciones el secretario de Relaciones políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la portavoz adjunta del Senado y miembro de la Mesa Política de EH Bildu, Idurre Bideguren. Por parte de la formación independentista catalana acudirán a Donostia la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el adjunto a la secretaria general de ERC, Oriol López. De esta forma, EH Bildu retomará el curso político al igual que el resto de formaciones. De hecho, el PNV tiene previsto el próximo viernes su tradicional mitin en Zarautz, con el presidente del partido, Aitor Esteban, y este martes hará lo propio el PP vasco con un acto en Donostia. El lehendakari, Imanol Pradales, presidirá además el jueves día 28 el primer consejo de Gobierno tras las vacaciones de verano, también en Donostia, en el palacio Miramar, como es tradicional.

