EH Bildu denuncia la actitud «vergonzosa» de PNV y PSE-EE en la precampaña Xabier Olano y Judit Garcia, en rueda de prensa. / M.T. Olano y Garcia propondrán mecanismos para evitar el uso inadecuado del dinero y los recursos públicos MACARENA TEJADA Martes, 9 octubre 2018, 12:40

EH Bildu ha denunciado este martes el «salto cualitativo» que los socios del Gobierno foral, PNV y PSE-EE, han dado en cuanto al uso de dinero y recursos públicos. «La actitud que están teniendo los dos partidos en la precampaña de las elecciones es totalmente vergonzosa y denunciable», han criticado los junteros Xabier Olano y Judit Garcia.

A su juicio es «evidente que la coalición PSE-PNV no cumple el código de buenas prácticas que en su día presento el diputado dé Gobernanza y Comunicación Social, Imanol Lasa». «El mayor fallo de este código es que no vale para nada si no hay voluntad de cumplirlo», han dicho.

Por eso, EH Bildu presentará una iniciativa para «mejorar» el código de buenas prácticas y para incluir mecanismos que «analicen y eviten estos abusos de los cargos públicos del gobierno».

«Poco de ejemplar»

En cuanto a los reproches de este lunes entre PNV y PSE-EE, Olano ha señalado que «tienen bastante poco de ejemplar. No hay que ser muy listo para ver que lanzarse reproches no es lo más deseable en un gobierno, y menos entre socios».