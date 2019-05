Atacan a pedradas la sede de Vox en Bilbao Rotura de los cristales de la sede de Vox en Deusto. / Luis Calabor Tres simpatizantes de la formación que lidera Santiago Abascal se encontraban en el interior de la sede, que ha sufrido la rotura de sus cristaleras JULIO ARRIETA Martes, 21 mayo 2019, 22:49

La sede que Vox tiene en la calle de Jon Arrospide (Bilbao), ha sido atacada a pedradas alrededor de las 21.00 horas de este martes por un grupo de desconocidos. En el momento del ataque el local estaba ocupado por tres simpatizantes de la formación que lidera Santiago Abascal, pero ninguno ha resultado herido. El impacto de las piedras, «del tamaño de un puño», ha causado una docena de roturas en los cristales de la fachada.

Mientras la Ertzaintza buscaba aún a los autores de la agresión, uno de los simpatizantes de Vox ha explicado que el su grupo se encontraba «trabajando en uno de los dos espacios que tiene la sede». «Por suerte, ha sido el que se ha librado de las pedradas», ha aclarado. El grupo ha oído los golpes y las roturas de los cristales. «Al principio, no nos hemos dado cuenta de lo que pasaba. Para cuando hemos reaccionado y hemos salido», han explicado. Los atacantes «ya se habían ido». Al parecer, algunos vecinos los vieron, aunque no supieron precisar más datos más allá de que se trataba de un grupo y no de un solo individuo.