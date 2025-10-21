La Armada inaugura en Hondarribia una placa en memoria del cabo Juan Flores: «Tu ejemplo navegará siempre con nosotros»

El recuerdo del cabo de marinería Juan Flores Villar, asesinado hace 41 años por los Comandos Autónomos Anticapitalistas ­-escisión de ETA- al hacer estallar ... una bomba en la patrullera en la que prestaba servicio justo delante de la Ayudantía Naval del Bidasoa, quedará para siempre en el Paseo Marítimo de Hondarribia con la inauguración este martes de una placa en su memoria. La Armada ha presidido la inauguración del pequeño memorial en presencia su madre, Carmen Villar, y tres de sus hermanos, Francisco, Mari Carmen y Jordi, quienes visiblemente emocionados, han manifestado su agradecimiento por el reconocimiento. «Necesitábamos este gesto de homenaje a Juan», ha expresado a este periódico Jordi, el hermano pequeño de los Flores Villar tras la ofrenda floral.

El muro que bordea el paseo del Bidasoa, a la altura del número 17, abriga así desde este mediodía la placa en la que se puede leer 'Juan Flores Villar. Víctima de ETAren bikatima' y la fecha del atentado el 14 de mayo de 1984. «Tu ejemplo navegará siempre con nosotros. Cabo Juan Flores Villar, le deseamos buena mar y buenos vientos, allá donde estés», ha manifestado el comandante naval de San Sebastián, David Mínguez, que ha sido el encargado de presidir el emotivo tributo en Hondarribia.

Mínguez ha asegurado que el nombre de Juan Flores «quedará grabado para siempre en la memoria de la Armada, que honra a sus caídos con el respeto y la gratitud que merece». En presencia de cargos de Abotsanitz, PNV, PSE y PP ha remarcado el deseo de que «este acto sirva para unirnos aún más a nivel institucional, porque sólo desde la unidad, desde el entendimiento y la cooperación en beneficio de la ciudadanía, podemos seguir navegando con rumbo firme hacia el futuro»

Junto a Mínguez han asistido otras autoridades militares y también civiles, entre ellas una representación del Ayuntamiento de Hondarribia, encabezada por el alcalde Igor Enparan, de Abotsanitz. También ha acudido la subdelegada del Gobierno central en Gipuzkoa, Noemí López, y Jorge Mota, miembro de la Mesa de las JJ GG de Gipuzkoa y representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), así como la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea.

Juan Flores Villar, tenía 20 años y estaba a punto de terminar el servicio militar obligatorio. Natural de Barcelona, era el mayor de seis hermanos de una familia originaria de Córdoba. Trabajaba en hostelería y por las noches estudiaba banca. Hizo la instrucción del servicio militar en Cartagena y más tarde le destinaron a El Ferrol y a Hondarribia. «Mi hermano murió agarrado a una colchoneta en el camarote de la patrullera de la Armada en la que hacía guardia junto a otro compañero», ha vuelto a recordar su hermano Francisco. Los dos marineros se habían relevado el turno y al parecer Juan estaba descansando cuando explotó una bomba que hundió el barco. «Estaba a punto de acabar la 'mili' cuando ocurrió el atentado», ha rememorado. El otro ocupante de la patrullera, Antonio Martínez Abella, pudo lanzarse al agua y se salvó.

