Placa que han colocado en Hondarribia. De la Hera

La Armada inaugura en Hondarribia una placa en memoria del cabo Juan Flores: «Tu ejemplo navegará siempre con nosotros»

La madre y tres hermanos de la víctima del terrorismo, presentes en el acto en el paseo del Bidasoa, agradecen el reconocimiento y aseguran que «necesitábamos este gesto de homenaje a Juan»

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Martes, 21 de octubre 2025, 14:59

Comenta

El recuerdo del cabo de marinería Juan Flores Villar, asesinado hace 41 años por los Comandos Autónomos Anticapitalistas ­-escisión de ETA- al hacer estallar ... una bomba en la patrullera en la que prestaba servicio justo delante de la Ayudantía Naval del Bidasoa, quedará para siempre en el Paseo Marítimo de Hondarribia con la inauguración este martes de una placa en su memoria. La Armada ha presidido la inauguración del pequeño memorial en presencia su madre, Carmen Villar, y tres de sus hermanos, Francisco, Mari Carmen y Jordi, quienes visiblemente emocionados, han manifestado su agradecimiento por el reconocimiento. «Necesitábamos este gesto de homenaje a Juan», ha expresado a este periódico Jordi, el hermano pequeño de los Flores Villar tras la ofrenda floral.

