Aragonès y Borràs chocan en Sant Jordi El candidato de ERC urge a Junts a formar gobierno en una semana, mientras Puigdemont carga contra la vía de diálogo con el Estado Pere Aragonès conversa con la presidenta del Parlament, Laura Borràs / Efe CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 23 abril 2021, 14:40

Guerra de nervios entre ERC y Junts en plena Diada de Sant Jordi, en la que los dos partidos independentistas se han lanzado mensajes en plenas negociaciones para la investidura. Queda un mes para que expire el plazo antes de que se agote la legislatura de manera automática y el candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido a los junteros a formar gobierno ya. El dirigente republicano ha instado a los de Puigdemont a cerrar el acuerdo cuanto antes para que la sesión de investidura se celebre la semana que viene.

La votación, ha afirmado Pere Aragonès, debe celebrarse «antes de que acabe el mes de abril», ha asegurado en uno de los muchos actos a los que ha asistido esta mañana en el marco de la fiesta de Sant Jordi. «Podemos tener paciencia, pero las urgencias sociales, no», ha presionado. La posición de Junts, en cambio, es diametralmente opuesta. Si ERC «tiene prisa», tal y como ha expresado su portavoz Marta Vilalta, JxCat está dispuesto a agotar el plazo. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha pronunciado casi el único discurso institucional del día ante la falta de presidente, que es quien suele leer el mensaje oficial de Sant Jordi, ha recetado paciencia a los republicanos y ha dado a entender que la semana que viene no tiene previsto poner en marcha la ronda de contactos para proponer candidato a la presidencia de la Generalitat.

Borràs ha señalado que cuando vea «señales» de que puede celebrarse una investidura que no sea fallida, como las dos anteriores, iniciará la ronda de contactos. Pero antes de eso, cree que las negociaciones aún necesitan «madurar». «Hay que priorizar que sea un gobierno sólido y fuerte antes que uno hecho con prisa», ha expresado la dirigente nacionalista. Fuentes negociadoras han apuntado que hoy se han tomado una tregua en las conversaciones. Mientras, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en un acto para presentar uno de sus libros, ha cargado contra la vía de diálogo con el Estado que defiende ERC para buscar una salida a la cuestión catalana. «Es una constante histórica que los conflictos no es resuelven por la vía del diálogo, sino de la confrontación», ha asegurado. «Todos los países que se han independizado de España es por la incapacidad del Estado de establecer vías de negociación y de reconocimiento. Todo nos hace pensar, vistos los precedentes del 1-O, la aplicación del 155, las detenciones, la sentencia del Tribunal Supremo y la actitud del Tribunal de Cuentas, que no cambiarán de táctica. Hay que prepararse para ganar como el 1-O, porque no les funcionó la pared de siempre«, ha señalado el expresidente del Govern.

Los políticos secesionistas han coincidido esta mañana en un acto organizado por Ómnium Cultural, en el que la entidad soberanista ha reclamado la amnistía para los presos del 'procés'. Cinco de ellos han salido durante el día de la cárcel aprovechando un permiso penitenciario. El presidente de Ómnium, Jordi Cuixart, ha reclamado altura de miras, generosidad y compromiso a los dirigentes de ERC y Junts para ponerse de acuerdo.