Aitor Esteban: «Me toca impulsar en el PNV nuevos referentes generacionales y territoriales y engrasar los mecanismos»

–¿Ve mimbres entre PNV, EH Bildu y PSE para alcanzar un acuerdo sobre el nuevo estatus de autogobierno?

–Está verde aún, se han ... dado pasos, espero que se sigan dando. El Gobierno también tiene que recuperarse del shock. Todo está cogido con alfileres. Pero habría que ver también cómo juegan otros actores políticos. Por ejemplo Podemos, los partidos catalanes, Compromís...

–¿Si cae Sánchez se acabó el debate?

– La vida es larga. Confío en que no se cierren todas las puertas...

–¿Cómo le ve a EH Bildu en este momento?

–No les veo construyendo sino haciendo que construyen, pero cuando hay que comprometerse y dar el paso, siempre el pasito es atrás. Sea en Salud o en Seguridad.

–En Gipuzkoa EH Bildu aparece al alza en las encuestas. ¿El PNV se ha puesto las pilas?

–Lo tengo muy claro. Vamos a estar presentes en todos los territorios. Y vamos a estar en la calle.

–En Donostia se va a librar una gran batalla municipal en 2027. Después de tres legislaturas de Eneko Goia como candidato, ¿puede haber un nuevo cartel electoral?

–A ver, es clave Donosti, es clave Irun, es clave Eibar... Bueno, todavía nosotros no hemos empezado ese proceso. Siempre he dicho que cuando te encargas de una responsabilidad o eres elegido por la ciudadanía, lo que tienes son cuatro años. Como mucho. Y a partir de ahí hay que hacer reflexiones. ¿Qué es lo que va a pasar con una alcaldía o con otra? Pues es un proceso en el que empezaremos a partir de otoño. Aún no estamos en eso.

–Usted se ve como un líder de transición. ¿Lo puede explicar?

–Lo que me toca a mí es poner al PNV en los mecanismos del siglo XXI, que luego se irán adaptando. Hay que engrasar mecanismos y sobre todo alentar que surjan en el PNV nuevos referentes jóvenes y territoriales. No hemos acertado en los últimos tiempos en que los mensajes eran transmitidos por Ortuzar y por mí solo. Creo que hay que extenderlo a otras generaciones y a todos los territorios.

–Comienzan las catas del Tren de Alta Velocidad en Aralar. ¿Alguna reflexión?

–Es un poco desesperante el Gobierno español en este tema. Es verdad que algunos han puesto dificultades en la izquierda aber-tzale a través de sus ayuntamientos, pero pido también mayor diligencia al Gobierno español. Me preocupa la conexión Burgos-Vitoria. Seguiremos como un martillo pilón. La conexión definitiva si es por Ezkio-Itsaso o Vitoria dependerá de esos informes. Y habrá que procurar que no haya una saturación. Si no hay problemas geológicos sería mucho más segura la solución de Ezkio-Itsaso en el sentido de que discurra en túnel. Pero claro, si hay problemas geológicos serios, pues entonces habría que contemplar otras alternativas. No se me pasa por la cabeza dejar desconectada a Navarra del resto de Euskadi. A algunos que se dicen abertzales no les importa ni les preocupa esa desconexión. Al PNV sí.