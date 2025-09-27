Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un avión en pleno despegue en el aeropuerto de Hondarribia. Fernando De la Hera

Aena descarta también el traspaso de la gestión de los aeropuertos vascos a Euskadi

El gestor aeroportuario responde a los temores de los fondos inversores de su accionariado que el marco normativo hace «imposible» el cambio de modelo

A. González Egaña

A. González Egaña

San Sebastián

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Aena, la compañía de gestión mixta púlbico-privada de los aeropuertos y helipuertos de interés general en España, descarta, como ya hizo el propio ... Gobierno de Pedro Sánchez, el traspaso a Euskadi de la gestión de los aeródromos de Hondarribia, Loiu y Foronda, a la que aspira el Ejecutivo vasco de coalición PNV-PSE. El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, lo dejó claro ayer cuando aseguró que el marco normativo que regula la actividad del gestor aeroportuario español hace «imposible» el cambio de modelo y del sistema. Respondía de ese modo a los temores del fondo TCI (The Children's Investment Fund), principal accionista privado de Aena, que exigió en una carta remitida a la compañía que no ceda gestión en los aeropuertos a las autonomías, que defienda la gestión centralizada y asegure una remuneración correcta de las inversiones.

