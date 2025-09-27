Aena descarta también el traspaso de la gestión de los aeropuertos vascos a Euskadi

Aena, la compañía de gestión mixta púlbico-privada de los aeropuertos y helipuertos de interés general en España, descarta, como ya hizo el propio ... Gobierno de Pedro Sánchez, el traspaso a Euskadi de la gestión de los aeródromos de Hondarribia, Loiu y Foronda, a la que aspira el Ejecutivo vasco de coalición PNV-PSE. El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, lo dejó claro ayer cuando aseguró que el marco normativo que regula la actividad del gestor aeroportuario español hace «imposible» el cambio de modelo y del sistema. Respondía de ese modo a los temores del fondo TCI (The Children's Investment Fund), principal accionista privado de Aena, que exigió en una carta remitida a la compañía que no ceda gestión en los aeropuertos a las autonomías, que defienda la gestión centralizada y asegure una remuneración correcta de las inversiones.

El gabinete de Imanol Pradales aseguró esta misma semana que no va a renunciar a nada: «Vamos a pelear y a buscar un acuerdo con la mayor cota de gestión posible para Euskadi». La posición del Gobierno Vasco quedará de nuevo patente en la reunión que tendrá lugar este próximo miércoles, cuando ambos gobiernos se sentarán en la mesa para negociar sobre las competencias pendientes. La vicelehendakari y consejera de Gobernanza y Política Territorial, Maria Ubarretxena, se desplazará a Madrid para participar en la primera subcomisión en materia aeroportuaria.

Fuentes del Ministerio de Transportes indicaron ayer que la negativa manifestada por Aena en respuesta a los temores de TCI y lo manifestado el pasado martes por el propio Ejecutivo central no significa que no se puedan explorar «fórmulas de colaboración». Se preguntaron además «qué gana Euskadi con esto», teniendo en cuenta que «los aeropuertos funcionan bien».

Implicación interinstitucional

Ambos ejecutivos firmaron en julio las bases para la cita de este próximo día 1, donde se acordó «establecer mecanismos de participación en materia aeroportuaria que faciliten una mayor implicación interinstitucional» y de refuerzo de la «cogobernanza». Entre los aspectos estratégicos plasmados en ese documento de acuerdo previo, al que tuvo acceso DV, se apuntaba la participación de Euskadi en «nuevas rutas, incentivos o inversiones» en Hondarribia, Loiu y Foronda. También la supervisión de la calidad del servicio, la coordinación logística con otros modos de transporte como trenes y autobuses o la sostenibilidad ambiental.

El fondo que dirige Chris Hohn remitió el jueves una carta al consejo de administración de Aena y a su presidente, en la que les reclama un compromiso «inequívoco» para mantener la propiedad y el modelo de gobernanza actual. Lucena defendió ayer que ve imposible descentralizar la gestión de los aeropuertos porque hacerlo en red le permite generar eficiencias para operar con costes bajos y mantener abiertas instalaciones que serían incapaces de autofinanciarse. El grupo aeroportuario, cuyo principal accionista es el Estado (51%) mientras los distintos fondos poseen el 49% restante, explicó que actualmente «ninguna propuesta, proyecto o decisión políticos» conocidos son lo suficientemente «concretos y maduros» para «requerir una actuación de la sociedad –Aena–, que sería inmediata y contundente».

Reconoció el interés de ciertas comunidades, como Euskadi, por participar en la gestión de aeropuertos de interés general, por lo que, en consecuencia, ha realizado «un seguimiento atento, constante y pormenorizado de las posibles decisiones que se pudieran adoptar para analiza sus eventuales efectos» en la compañía.