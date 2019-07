Diez rutas por el pirineo catalán

10

Lago de Monestero

¿Quedan aún sorpresas para el viajero que ya ha estado en el Parque Nacional de Sant Maurici? Pues sí. Frente a quienes se dirigen, bien a pie, bien en los todoterrenos que cumplen función de taxi en Espot, a destinos más concurridos como el Estany Negre o Les Amitges, el paseo hasta el lago de Monestero es un paraíso para los solitarios, pese a que el recorrido no es ni muy duro ni muy largo. Sólo en el tramo final, cuando hay que atravesar el caos de rocas que contienen el lago, resulta exigente, pero no mucho: basta con un mínimo de prudencia para superar la pared de piedra y en caso de mala suerte no sufriremos más que un remojón en el calzado. Dos horas de subida tendida para terminar en un lago en el que el agua cumple aquella vieja condición de incolora, un líquido transparente en el que dan ganas de bañarse... si no fuera porque está prohibido (normativa del parque nacional) y porque está helado. A su alrededor, picos impactantes como el de Els Encantats, con las dos rocas en la vaguada que, según la leyenda, son dos cazadores petrificados para toda la eternidad por burlarse de quienes participaban en una procesión.