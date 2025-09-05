Planes para disfrutar el primer fin de semana de septiembre

El primer fin de semana de septiembre viene marcado por el buen tiempo. Lo que da la oportunidad de aprovechar los planes al aire libre ... disponibles en Gipuzkoa, como las tradicionales regatas o el festival interactivo de Sportjam Surftest. Además de planes interiores como el concierto de Baron Rojo y Obus o el de Cristina Ramos interpretando canciones de Whitney Houston.

1 Fiestas patronales Las fiestas de Hondarribia tienen preparadas más de cien actividades

Este fin de semana, Hondarribia está de celebración del 6 al 11 de septiembre. En total, se han organizado más de 100 actividades para todas las edades y gustos. Comenzando el sábado con la tirada internacional de platos, seguido de la exhibición de radioaficionados en el Muelle Deportivo. Más tarde, a las 11 se llevará a cabo el pequeño pregón, que anuncia las fiestas patronales, junto a Hondarribiko Txistu Taldea. A continuación, confeti y lanzamiento de globos, encierro infantil con toros hinchables y para los adultos a las 16.00 hay café y torneo de mus. Los encargados de animar la noche son la Banda de Música «Ciudad de Hondarribia» que ofrecerá un concierto especial en la Plaza Gipuzkoa. También habrá concierto de Merina Gris y después DJ Aitana Grandes.

El día siguiente amanece con el sonido de la tamborrada infantil a las 11.15, seguido del txupinazo a las 12.00 de la mano de los cabezudos y gigantes que saldrán un cuarto de hora más tarde mientras que los txistularis recorrerán las calles de la ciudad interpretando la melodía Titi-Biliti, recuerdo del asedio a la ciudad de 1638. Para quien se pierda a los músicos, tendrán la oportunidad de volver a verlos a las 18.30. Además de muchas actividades más.

'2 Concierto Baron Rojo y Obus ofrecerán una noche de rock metal única

Este fin de semana en la sala Lekuona de Errenteria se va a celebrar una noche de rock metal nunca antes vista con más de cuatro horas de canciones que cantaran Baron Rojo y Obus este sábado 6 de septiembre. Por si el cartel no fuera suficiente reclamo, el hecho de que sea la primera vez que actúen en Gipuzkoa o que sea la única cita que tienen agendada en el territorio, hace que la noche pinte a memorable. Organizada de la mano de la asociación Tabu Demons, las entradas ya están a la venta en la web www.woutick.com.

Las puertas de Lekuona abrirán a las 19.00 horas de la tarde y los primeros en subirse al escenario serán los madrileños Obus. Originarios de Vallecas, surgieron a principios de los 80 y pocos aficionados a la música dirán no saber quiénes son. Sin parar desde su debut con 'Prepárate' (1981) -con el que llegaron al número 1 de 'Los 40 Principales', «algo impensable hasta esos momentos para una banda de heavy metal», según recuerdan ellos mismos en su biografía-, siguieron 'Poderoso como el trueno' (1982), 'El que más' (1984) o el salto a Sudamérica.

3 Festival interactivo El Sportjam Surftest vuelve a las terrazas del Kursaal de San Sebastián

El festival interactivo de Sportjam Surftest vuelve al Kursaal de San Sebastián este fin de semana del 5 al 7 de septiembre. En este evento los visitantes pueden probar de manera gratuita y libre, por toda la playa o directamente en el agua, cualquier producto expuesto por sus marcas participantes. Para ello solo hay que inscribirse en www.sportjam.com. Una vez en la recepción de la feria se facilitará una pulsera para poder probar todos los productos de surf, skate, scoot, skim, Sups y 'motorbikes' en los stands.

El evento contará con un 'Surfmarket' con la posibilidad de adquirir camisas hawaianas, camisetas, gorras, gafas, mochilas y accesorios… de marcas emergentes de cultura Surf. «Si quieres probar una tabla de surf podrás llevártela y disfrutar con las olas de la Zurriola. Si quieres probar un patinete podrás hacerlo por todo el malecón de la playa o por toda la ciudad. De esta forma la feria se expande a toda la playa y no solo se limita al espacio expositivo. Es mucho más libre, intenso y real» expone el stand.

La feria se celebra de viernes tarde a domingo y la entrada es totalmente gratuita. El horario será el siguiente: viernes de 16h. a 20h., sábado de 11h. a 20h. y domingo de 11h. a 19h.

El evento también contará con diversas actividades como rampas en frente del mar, una competición de finger skate (una disciplina que consiste en hacer skate con los dedos) o sorteos de numerosos 'Packs regalo' entre aquellos inscritos al programa. Todo ello con música en directo en el que tocarán reggae, afrobeat, hip hop o música latina durante todo el fin de semana.

4 Fiestas Euskal Jaiak

Vuelve una nueva edición de las Euskal Jaiak que comienzan este miércoles 3 y finalizan el domingo 14 de septiembre con más de 60 actividades festivas programadas en varios puntos de la ciudad. El calendario de actos elaborado por Donostia Festak está pensado para toda la familia con eventos de todo tipo: deportivos, gastronómicos, históricos, culturales e infantiles.

Destacan entre todos ellos, las regatas de La Concha (miércoles 3, jueves 4, domingo 7 y domingo 14), el Sagardo Eguna del sábado 6 con la presencia en la plaza de la Constitución de 32 sidrerías, los concursos gastronómicos de tomate, marmitako y merluza a la donostiarra y el Gaztelu Eguna de este próximo sábado día 6, cita en la que se conmemora la reconstrucción de Donostia tras su destrucción en 1813.

5 Poesia 'Poesia Egunak' en Oiartzun

'Poesia egunak' vuelve a Oiartzun este fin de semana (del 5 al 11 de septiembre) para los amantes de la poesía. Un evento que reivindica la poesía y la cultura con la exposición de obras y recitales musicales interpretados por artistas en euskera. Esta carta de amor a la literatura vasca tiene como eje principal «la casa» ('Etxea') que mostrará a la comunidad cultural como el «hogar» y al euskera como «el ático».

El programa comienza el 5 de septiembre con una doble cita. En primer lugar, a las 17:00 horas, Ainara expondrá la obra 'Tantai' en el Putxoerreka y, a las 19:00 horas, el programa 'Heriotzak du izena' en Landetxe. La entrada para este segundo programa costará 5 euros. Al día siguiente, 6 de septiembre, el programa comenzará a las 11:00 horas con un trayecto poético en Ergoien. Al mediodía habrá una comida en Auzokalte (necesario reservar por 10 euros en poesiaegunak@gmail.com) y por la tarde, a las 18:30, Yolanda Arrieta y Peru Galbete ofrecerán el recital poético musical 'Etxe bat'. El precio de la entrada es de 5 euros.

6 Concierto Cristina Ramos homenajea a Whitney Houston cantando sus clásicos en 'Solo Whitney'

Este fin de semana en el Victoria Eugenia resonará la espectacular voz de Cristina Ramos en su concierto con canciones de Whitney Houston. Todo un espectáculo musical en el que Cristina interpretará algunos de los grandes éxitos de Houston como I Wanna Dance with Somebody, One Moment in Time o I Will Always Love You.

La organización está bajo la dirección escénica del coreógrafo, actor y bailarín Mingo Ruano, uno de los directores de escena más cotizados del país, y la dirección musical del guitarrista Iván Prada, que ha girado con artistas como Tamara, Edurne, Chambao y Mastodonte, entre otros. El espectáculo estará disponible el viernes, sábado y domingo a las 20.00 todo el finde. Todavía quedan entradas y su precio oscila entre los 25, 30 y 35 euros.

7 Teatro 'Se alquila', la obra teatral más divertida de Andoni Ferreño y Agustín Bravo

En el teatro Principal ubicado en la Parte vieja de San Sebastián, tendrá lugar una obra de teatro donde las risas y carcajadas decorarán la sala. «Se alquila» es una comedia ficticia que narra las peripecias de Rafa, un hombre de unos 60 años que abandona su hogar e intenta encontrar un piso de alquiler, y Ander, un actor en paro de su misma edad que le alquila una habitación. La obra, protagonizada por Andoni Ferreño y Agustín Bravo, tiene una duración de 90 minutos en la que los personajes viven situaciones imprevistas que crean momentos de risa y diversión.

Este fin de semana (del 5 al 7 de septiembre) la comedia teatral de Gonzalo Ferreño dará comienzo a las siguientes horas: el viernes a las 20.00; el sábado a las 19.00; y el domingo a las 20.00. El precio de la entrada oscila entre los 20 y 26 euros de precio dependiendo de la butaca o balcón que se elija.

8 Regata Bandera de La Concha

Como cada año, vuelve a Donosti uno de los eventos deportivos más importantes, donde se concentran miles de visitantes en la Bahía de La Concha.

Este espectáculo tiene más de 130 años de historia y transcurre los dos primeros domingos de septiembre, en los cuales las mejores traineras se disputan la codiciada Bandera. Un total de 44 traineras participarán esta edición 2025, 22 en la categoría masculina y otras 22 en la femenina.

Las clasificatorias se disputarán el 3 y 4 de septiembre, donde se decidirán las 16 tripulaciones que competirán en los dos primeros fines de semana.

La primera jornada de las regatas se realizará el domingo 7 de septiembre, teniendo lugar la regata femenina a las 11:00 h y la masculina a las 12:00 h. Las entradas se pueden adquirir de manera online o en taquilla, tanto las generales, como las de tribuna para los dos domingos.

9 Feria Últimos dias de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

La Feria del libro Antiguo y de Ocasión de Donostia culmina su celebración este fin de semana en la Plaza Gipuzkoa donde sus puestos aguardan lecturas entrañables y de mucha antigüedad. En su 40ª edición, la feria cuenta con unos 40 puestos procedentes de Euskal Herria, Madrid, Valencia, Huesca y León para ofrecer libros difíciles de encontrar y lecturas a buen precio.

Los stands ofrecen libros considerados antiguos y de ocasión. En el primer grupo se incluyen obras de más de 100 años y otras más actuales, pero raras o difíciles de adquirir. En cuanto a los libros de ocasión, son aquellos que ya están descatalogados por la editorial y que se venden a precios muy inferiores a los que tuvieron en origen. Para acudir a estos puestos el horario durante todo el fin de semana será el siguiente: 11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30. Aunque haya buen pronóstico para el fin de semana, los horarios son modificables dependiendo de las circunstancias climatológicas.

