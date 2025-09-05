Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Alegría y color en el txupinazo infantil de las fiestas en Hondarribia. Erro
Planes para disfrutar el primer fin de semana de septiembre

Desde conciertos de Heavy Metal, seguido de recitales de poemas, hasta los últimos días de la Feria del Libro Antiguo, Gipuzkoa recoge planes para todos los gustos

Naroa Ascunce, Borja Alonso y Catalina Cárdenas

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:17

El primer fin de semana de septiembre viene marcado por el buen tiempo. Lo que da la oportunidad de aprovechar los planes al aire libre ... disponibles en Gipuzkoa, como las tradicionales regatas o el festival interactivo de Sportjam Surftest. Además de planes interiores como el concierto de Baron Rojo y Obus o el de Cristina Ramos interpretando canciones de Whitney Houston.

