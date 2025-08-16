Hinchables y juegos infantiles en los planes de este 16 de agosto en Gipuzkoa
Andramaixek, San Roke y fiestas Xantalen se celebran por todo el territorio.
DV
Sábado, 16 de agosto 2025, 09:32
Aduna
-
Siguen las fiestas con hinchables infantiles de 11 a 13 y de 15.30 a 18.30.
Albiztur
-
Juegos infantiles y juveniles a partir de las 11 en la plaza.
Aretxabaleta
-
Pregón a las 12 para arrancar un Día del Niño en el que hay karaoke, cabezudos, taller de gigantes, y parque infantil.
Azkoitia
-
Continúan las Andramaixek con el aurresku tradicional a las 12.15 en la Herriko plaza y parque acuático a las 17.
Deba
-
Llega el gran día de San Roque con ezpata-dantza a las 9.30, espectáculo infantil a las 18 y fuegos artificiales a las 23.
Gabiria
-
Cata de sidra y concurso de txistorra a las 19.
Hondarribia
-
Arranca el Mercado de Verano, que estará ubicado en la calle San Pedro de 11 a 21.
Irun
-
Se celebra la fiesta Xantalen con apertura de la ermita a las 10 y aperitivo a las 12.15.
Lezo
-
Gaintxurizketa celebra San Roke con herri kirolak a las 11.30, juegos en familia a las 18 con posterior chocolatada y toro de fuego a las 21.30.
Zarautz
-
En el marco de la Semana Grande, gigantes y cabezudos a las 19 y fuegos a las 23.
Zerain
-
Último día de fiestas con degustación de queso y vino a las 13 y bertso-trikipoteo disfrazados a las 19.
Zizurkil
-
A las 12 hay herri kirolak y a las 13, kalejira con gigantes.
Zumaia
-
Día de las cuadrillas con parque infantil y juvenil de 17 a 20 en Odieta y la plaza, además del Dardara Fest que acoge la plaza Amaia a las 19.
