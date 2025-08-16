Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El tradicional aurresku se bailará en Azkoitia por las Andramaixek. José Mari López

Hinchables y juegos infantiles en los planes de este 16 de agosto en Gipuzkoa

Andramaixek, San Roke y fiestas Xantalen se celebran por todo el territorio.

DV

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:32

Aduna

  • Siguen las fiestas con hinchables infantiles de 11 a 13 y de 15.30 a 18.30.

Albiztur

  • Juegos infantiles y juveniles a partir de las 11 en la plaza.

Aretxabaleta

  • Pregón a las 12 para arrancar un Día del Niño en el que hay karaoke, cabezudos, taller de gigantes, y parque infantil.

Azkoitia

  • Continúan las Andramaixek con el aurresku tradicional a las 12.15 en la Herriko plaza y parque acuático a las 17.

Deba

  • Llega el gran día de San Roque con ezpata-dantza a las 9.30, espectáculo infantil a las 18 y fuegos artificiales a las 23.

Gabiria

  • Cata de sidra y concurso de txistorra a las 19.

Hondarribia

  • Arranca el Mercado de Verano, que estará ubicado en la calle San Pedro de 11 a 21.

Irun

  • Se celebra la fiesta Xantalen con apertura de la ermita a las 10 y aperitivo a las 12.15.

Lezo

  • Gaintxurizketa celebra San Roke con herri kirolak a las 11.30, juegos en familia a las 18 con posterior chocolatada y toro de fuego a las 21.30.

Zarautz

  • En el marco de la Semana Grande, gigantes y cabezudos a las 19 y fuegos a las 23.

Zerain

  • Último día de fiestas con degustación de queso y vino a las 13 y bertso-trikipoteo disfrazados a las 19.

Zizurkil

  • A las 12 hay herri kirolak y a las 13, kalejira con gigantes.

Zumaia

  • Día de las cuadrillas con parque infantil y juvenil de 17 a 20 en Odieta y la plaza, además del Dardara Fest que acoge la plaza Amaia a las 19.

