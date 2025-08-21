Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fiestas, cine al aire libre y teatro en los planes de este 21 en Gipuzkoa

Las fiestas traen actividades para grandes y txikis, como la fiesta de la espuma, bertsolaris y kalejira

DV

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:43

Amezketa

  • Comienzan las fiestas de San Bartolomé. A las 17.30, fiesta de la espuma.

Bidania

  • Son fiestas. A las 22.30 bertsolaris: Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Alaia Martin y Jexux Mari Irazu.

Donostia-Aiete

  • Nueva proyección de cine para niños en la Casa de Cultura de Aiete. En esta ocasión, emiten 'Donkey Xote', en euskera. Comienza a las 11 de la mañana.

Donostia-Egia

  • Los niños y niñas de 8 a 12 años tienen la oportunidad de experimentar, probar y crear juntos en Tabakalera a través del programa JoLabs. Hoy, a partir de las 11, trabajarán los denominados 'sonidos ocultos'.

Eibar

  • Cine en la calle a partir de las 22. 'El viaje de Chihiro', en euskera, en la plaza Unzaga.

Ibarra

  • Son fiestas. A las 19, kalejira con txaranga y bertsolaris. A las 22.30 será el momento del toro de fuego.

Lazkao

  • En la Herriko Plaza continúa el programa de Dantza-Plaza con un espectáculo de danza que comenzará a las 18.30 y que correrá a cargo de Patxi Perez eta Konpainia.

Pasaia

  • Nueva sesión de cine en la calle, en la plaza Ibaiondo. A partir de las 21.30 emitirán la película 'Amama'.

Zarautz

  • Teatro gratuito en el Convento de Santa Clara. La compañía Hika Teatroa presenta 'Atearen bestaldean' a partir de las 19.

Zarautz-Muelle

  • En el muelle habrá juegos de agua y kukaña a partir de las 17. A lo largo de todo el día, entre las 11 y las 21, habrá feria outlet en el Malecón zarauztarra.

