Vanesa Martín: «Con el feminismo no debemos entrar en rivalidades, sino pelear por lo justo» La malagueña Vanesa Martín regresará esta noche al Kursaal, cuyo auditorio estuvo a punto de llenar en octubre de 2017, fecha de su primera visita a Donostia. / DV La artista malagueña regresa al Kursaal para presentar 'Todas las mujeres que habitan en mí' (2018) JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 3 mayo 2019, 07:23

En octubre de 2017, cuando vino al Kursaal para presentar su disco 'Munay' (2016), deseó que fuera sólo «la primera de muchas veces» en Donostia. Vanesa Martín (Málaga, 1980) no ha tardado en regresar al mismo escenario y, como entonces, va camino de llenarlo. Aún faltan unas pocas entradas para la función de esta noche en la que dará cuenta de su sexto trabajo, 'Todas las mujeres que habitan en mí' (2018), que incluye colaboraciones de la portuguesa Mariza ('Pídeme'), la puertorriqueña Kany García ('Desobedecerme') y el argentino Abel Pintos ('En el aire'). Precisamente, la compositora andaluza responde al teléfono desde el país sudamericano, donde rueda un videoclip junto a este último músico. En verano regresará a aquellas tierras para actuar en el célebre Luna Park de Buenos Aires y en otras plazas de México y Chile. Además, también ha previsto una gira europea en ciudades que nunca ha visitado como Londres, Edimburgo, Dublín, Roma, París o Bruselas.

- Es ya su sexto disco y en la nota de prensa hablan de «madurez». ¿Cree que es su trabajo más maduro?

- Yo diría que es mi disco más íntimo y más poderoso, el que mejor refleja mi momento actual. He acumulado una experiencia después de seis discos y este me ha nacido del corazón, de las entrañas: estoy disfrutando muchísimo de él.

- Insiste en ese tono confesional que le es tan propio. ¿Se atrevería a decir cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en sus letras?

- Hay una mezcla, un equilibrio. Algunas cosas son autobiográficas y otras no porque no me da tiempo a vivirlas todas, así que le canto a gente de mi alrededor que sufre experiencias similares.

- «De todas las mujeres que habitan en mí / juro que hay algunas que ni yo conozco», canta en 'Inventas'. ¿Le sucede eso mismo?

- Por supuesto que me pasa, lo he escrito yo... (Risas). En ese título se anuncian las múltiples personalidades que forman una sola. La vida te pone frente a situaciones que te sorprenden y a veces te hacen responder de un modo que desconocías. Esa flexibilidad, ese adaptarte al cambio, al medio y a las personas que me rodean es lo que más me inspira, motiva y me hace aprender.

- ¿Deberíamos intentar conocernos mejor a nosotros mismos?

- Yo hago el ejercicio, o al menos lo intento. Trato de hacer mis deberes conmigo misma, pero inevitablemente, hay muchas circunstancias impredecibles. La vida improvisa y unas veces te desordena para volverte a ordenar después. Tenemos un maravilloso tiempo de desconocimiento que sirve para ponernos a prueba.

- ¿Ha sentido miedo a profundizar en tí misma?

- Bueno, en mi caso nunca he tenido miedo a conocerme en profundidad pero en este disco hay una canción como 'La culpa', que habla de ese momento vital en el que, de repente, debes tomar decisiones por las que luego te sientes tremendamente culpable. A veces el ser humano se autocensura y eso hay que atajarlo y dejar que la culpa se vaya. Esa canción es casi como un acto de psicomagia, tiene una función sanadora porque todos pasamos por ahí. Me siento muy feliz porque es una de las que más gusta a la gente.

- Volviendo a 'Inventas', el vídeo se lo ha dedicado «A todas las mujeres valientes que me inspiran cada día». Aparecen Frida Kahlo, Lola Flores, Alaska, Chavela Vargas, su madre y su abuela...

- Había que elegir unas pocas y estas fueron las primeras que me salieron porque para mí son personas y personalidades relevantes. Pero también podrían estar otras mujeres contemporáneas, incluso compañeras de la escena musical de las que aprendo muchísimo en el día a día como Luz Casal o cineastas como Isabel Coixet, otra mujer que me parece tremendamente transgresora y me ha inspirado muchísimo. Son personalidades con trayectorias muy brillantes y una filosofía de vida con la que conecto. Ahora bien, mis mayores pilares han sido mi madre y mi abuela.

El concierto Cartel Vanesa Martín. Lugar Kursaal (Donostia). Día y hora Hoy (21.00). Entradas 25, 30, 32, 35, 40 euros.

- ¿Qué le han inspirado ambas?

- Mi madre y mi abuela me han enseñado a ser lo que soy, me han contagiado el respeto por los demás y la tolerancia. También me han animado a escribir mis canciones desde una postura igualitaria, desde el respeto, el amor y la cercanía y a no conformarme nunca con nada que no me haga sentirme feliz y plena. Me han enseñado el valor del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, la familia y los amigos, de estar aquí y ahora.

- ¿Y usted se considera una mujer valiente?

- Sí.

- ¿En qué sentido?

- En todo. Me considero valiente en la vida, en el día a día... Soy bastante echada para adelante y cuando quiero algo, lo peleo a muerte.

- «No juegues si es que no vas a quemarte», dice en 'De tus ojos'. ¿Esa máxima la aplica a su música?

- Sí, yo creo que las cosas tibias a veces se quedan en nada, y la frase de esa canción, que es un poco picarona, es una invitación a vivir al cien por cien esas historias que comienzan y, de repente, te arrebatan el corazón y la cabeza.

- ¿Es cierto que en las pancartas del pasado 8 de marzo vio fragmentos de canciones suyas como 'Hablarán de ti y de mí' convertidos en lemas feministas?

- Sí, así fue. Me emocioné mucho cuando desfilábamos por Atocha y el Paseo del Prado de Madrid y vi algunas frases de mis canciones en las pancartas. Fue un orgullo y un placer manifestarme con todas y todos, porque también había muchos hombres que nos acompañan en este camino...

- Un camino, el de la lucha feminista, que parece no tener retorno...

- Como digo, es un camino que debemos recorrer juntos y hay que hacer hincapié en que no debemos rivalizar. Tanto nosotras como vosotros somos complementarios, somos compañeros de vida. Hay gente que intenta hacer divisiones pero si vamos a la definición exacta de feminismo, éste se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso me emocionó ver manifestarse junto a nosotras a tantísimos hombres de todas las edades: 70, 25, 42 años... Es lo justo y lo bonito de ese camino: no hay que entrar en agresividades y rivalidades, sino pelear por lo justo.

- ¿Pero qué piensa cuando compañeras artistas como Bebe consideran que las mujeres «pierden mucho tiempo» con esa lucha? Recientemente dijo no ser ni machista ni feminista, como si ambos términos fueran antónimos...

- Obviamente, no son términos antónimos. Respecto a sus declaraciones, me han pillado en Argentina y no he leído más que el titular, así que no he ahondado en la noticia. Sólo diré que cada una defiende la línea que considera oportuna, pero yo estoy en la mía y mi verdad es la que he expresado antes.