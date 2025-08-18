Día final de las Andramaixek, juegos infantiles, novilladas y 'Paseos por Donostia' en los planes de este lunes en Gipuzkoa

Último día de las fiestas de San Roque. Hay herri kirolak en la plaza Simón Berasaluze a partir de las 11.30 y también en la plaza Zaharra a las 13. Por la tarde, juegos infantiles a las 17 en la plaza Simón Berasaluze, y, tras las novillada y los toros embolados, despedida a los gigantes y cabezudos. Ya por la noche, a las 23.30 partirá la Tamborrada de Ozio-Bide.