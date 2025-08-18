Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Día final de las Andramaixek, juegos infantiles, novilladas y 'Paseos por Donostia' en los planes de este lunes en Gipuzkoa

Continúa la Aste Nagusia en Bilbao y fiestas en Navarra

DV

Lunes, 18 de agosto 2025, 06:28

Azkoitia

  • Terminan las Andramaixek con una intensa jornada que comprende exhibición de atletismo en Balda Plaza a partir de las 11, donde por la tarde, a las 17.30, se hará una fiesta de la espuma. En Plazaberri a las 18.30 habrá vaquillas y a medianoche, toro de fuego en la Herriko Plaza.

Deba

  • Último día de las fiestas de San Roque. Hay herri kirolak en la plaza Simón Berasaluze a partir de las 11.30 y también en la plaza Zaharra a las 13. Por la tarde, juegos infantiles a las 17 en la plaza Simón Berasaluze, y, tras las novillada y los toros embolados, despedida a los gigantes y cabezudos. Ya por la noche, a las 23.30 partirá la Tamborrada de Ozio-Bide.

Donostia-Amara

  • Nueva cita de los 'Paseos por Donostia' emarcados en el programa +55. Se partirá a las 11 desde Ernest Lluch.

Donostia-Centro

  • La biblioteca de Monte Urgull acoge a las 18 los cuentacuentos de la mano de Lur Korta Taldea. Además, día de precios populares y última jornada para visitar los feriales del Paseo Nuevo y de la Plaza Gipuzkoa.

Bizkaia

Bilbao

  • La Aste Nagusia marcha a buen ritmo. El Txikigune del Parque Doña Casilda estará de 11 a 16.30 y, además, habrá kalejira con gigantes y cabezudos a las 11 desde el Museo de pasos y teatro de calle a las 12.30 en la plaza de la Convivencia.

Navarra

Etxalar

  • Fiestas patronales con el Boteluze a las 11, asado en la ermita a las 14 y taller científico a partir de las 16.30.

Goizueta

  • Las fiestas se despiden con el Día de las Peñas, que saldrán a las 11.30 acompañadas de txaranga.

