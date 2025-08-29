Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Habrá futbolín por las fiestas de San Gregorio en Ataun. Unanue

Cine infantil, futbolín y goitiberas en la agenda de verano para este 29 de agosto

Los txikis podrán disfrutar de 'Paddington' en Aiete, así como futbolín, juegos infantiles y talleres en otras localidades

DV

Viernes, 29 de agosto 2025, 06:53

Andoain

  • El txupinazo, a las 17, dará comienzo a las fiestas en Sorabilla. Después habrá pala, cena popular y romería.

Ataun

  • Fiestas en San Gregorio con futbolín infantil a las 16.15 y comida y cena de cuadrillas.

Berrobi

  • Juegos infantiles a las 11, futbito y merienda infantil por la tarde y cena popular con bailables por la noche, por las fiestas de San Agustín.

Donostia-Aiete

  • Cine infantil con la proyección en la casa de cultura de 'Paddington'. Será a las 11 y es gratuita.

Elgoibar

  • A las 12 será la bajada de los goitiberas. Por la tarde y la noche habrá varias actuaciones musicales, pelota y deporte rural.

Irun-Alai Txoko

  • Girabira dedicado al mundo del txotxongilo en Alai Txoko, con Ostomila, a las 19. Antes, a las 17, comenzará el taller infantil de ilustración con Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo.

Irun-Arbes

  • Batalla de pistolas y globos de agua a las 12 en Arbes. Además, gigantes a las 18 y música por la noche.

Legazpi

  • En Brinkola el txupinazo será a las 20.30. Después habrá kantu cena, concierto de rock y DJs.

Tolosa

  • En el marco de River Line, taller de telas a las 10.30, de rescate a las 16, de slack a las 18 y noche de rap desde las 22. Las líneas estarán abiertas de 9 a 20.

Usurbil

  • Fiestas en Atxegalde, con voley a las 11, txupinazo a las 20 y, después, lunch, cabezudos y música.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2

    Sancionan al Zmare con 170.857 euros por dedicar a hostelería más espacio del autorizado
  3. 3 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  4. 4 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  5. 5 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  8. 8 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  9. 9

    Un admirador de Silva que debutó en Anoeta y que se inspira en Oyarzabal
  10. 10

    Un accidente en la AP-8 en Zarautz, sentido Donostia, se salda con un herido y colas de 9 kilómetros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cine infantil, futbolín y goitiberas en la agenda de verano para este 29 de agosto

Cine infantil, futbolín y goitiberas en la agenda de verano para este 29 de agosto