Cine infantil, futbolín y goitiberas en la agenda de verano para este 29 de agosto
Los txikis podrán disfrutar de 'Paddington' en Aiete, así como futbolín, juegos infantiles y talleres en otras localidades
Viernes, 29 de agosto 2025, 06:53
Andoain
-
El txupinazo, a las 17, dará comienzo a las fiestas en Sorabilla. Después habrá pala, cena popular y romería.
Ataun
-
Fiestas en San Gregorio con futbolín infantil a las 16.15 y comida y cena de cuadrillas.
Berrobi
-
Juegos infantiles a las 11, futbito y merienda infantil por la tarde y cena popular con bailables por la noche, por las fiestas de San Agustín.
Donostia-Aiete
-
Cine infantil con la proyección en la casa de cultura de 'Paddington'. Será a las 11 y es gratuita.
Elgoibar
-
A las 12 será la bajada de los goitiberas. Por la tarde y la noche habrá varias actuaciones musicales, pelota y deporte rural.
Irun-Alai Txoko
-
Girabira dedicado al mundo del txotxongilo en Alai Txoko, con Ostomila, a las 19. Antes, a las 17, comenzará el taller infantil de ilustración con Aitor Espie y Jon Sáenz del Castillo.
Irun-Arbes
-
Batalla de pistolas y globos de agua a las 12 en Arbes. Además, gigantes a las 18 y música por la noche.
Legazpi
-
En Brinkola el txupinazo será a las 20.30. Después habrá kantu cena, concierto de rock y DJs.
Tolosa
-
En el marco de River Line, taller de telas a las 10.30, de rescate a las 16, de slack a las 18 y noche de rap desde las 22. Las líneas estarán abiertas de 9 a 20.
Usurbil
-
Fiestas en Atxegalde, con voley a las 11, txupinazo a las 20 y, después, lunch, cabezudos y música.
