'Trinidad', el nuevo proyecto de Karla Sofía Gascón, se rueda en Gran Canaria

'Trinidad' el nuevo largometraje protagonizado por Gabriela Andrada (Pídeme lo que quieras), Paz Vega (ganadora del Goya por Lucía y el sexo, Rita) y Karla Sofía Gascón, se rueda en Gran Canaria. El primer proyecto que rueda la protagonista de Emilia Pérez después de que el filme de Jacques Audiard se convirtiera en uno de los fenómenos de la última temporada de premios.

Esta superproducción de acción y aventuras ambientada en el Oeste norteamericano cuenta con un presupuesto superior a los 14 millones de euros, y está creada y dirigida por Laura Alvea ('La mujer dormida', 'La chica de nieve') y José Ortuño ('548 días: captada por una secta', 'Normas para una página de sucesos'). El reparto lo completan Milena Smit ('Madres Paralelas', 'La chica de nieve'), Sofía Allepuz (Rita), Guillermo Bedward ('The outlaws', 'Perverso'), James Giblin ('Way down'), Antonio Dechent ('Cerrar los ojos', 'Smoking Room') y Alfonso Sánchez ('El mundo es nuestro', 'Grupo 7'), entre otros.

A finales del siglo XIX una joven española llamada Trinidad (Gabriela Andrada) llega al Salvaje Oeste acompañada de su madre (Paz Vega) y de su hermana (Sofía Allepuz) huyendo de la justicia que la persigue en su país. Desafiando los roles que la sociedad de la época impone a las mujeres, Trinidad descubre su innata habilidad con las armas, un talento que le permite sostener a su familia, pero que también la convierte en blanco de prejuicios y enemigos, entre los que se encuentran la viuda Bronson (Karla Sofía Gascón). Cuando la joven pistolera es acusada injustamente de un crimen que no ha cometido, Trinidad se verá obligada a convertirse en una fugitiva, liderando una banda de delincuentes que la ayudarán a planear su venganza.

Sobre los directores

Sus creadores y directores, Laura Alvea y José Ortuño, cuentan con una gran trayectoria en el mundo del entretenimiento. Como tándem creativo han codirigido los largometrajes 'Ánimas', 'The Extraordinary Tale of the Times Table', y el documental 'Fernando Torres, el último símbolo' (Prime Video), si bien también han destacado dirigiendo y escribiendo proyectos en solitario. En el caso de Alvea, encontramos la película 'La mujer dormida' o la serie para Netflix 'La chica de nieve' mientras que algunos de los títulos más relevantes de Ortuño han sido '548 días captada por una secta' (Disney+) y 'Normas' para una página de sucesos, película disponible en la plataforma Divergente.

Ortuño además ha escrito guiones para otros directores, como 'Mamacruz', estrenada en el Festival de Sundance o las miniseries documentales 'El estado contra Pablo Ibar' y '¿Dónde está Marta?'. Por su parte, Alvea ha destacado como ayudante de dirección de películas tan relevantes como 'La trinchera infinita', 'Kiki, el amor se hace' o la serie 'Arde Madrid'.

Sobre este proyecto, Ortuño y Alvea han declarado: «El rodaje de 'Trinidad' ha superado todas nuestras expectativas. No solo hemos contado con los medios, recursos y presupuesto necesarios para llevar esta historia a la pantalla tal y como la concebimos —sin concesiones ni recortes—, sino que hemos tenido la suerte de trabajar con un equipo técnico y artístico de primer nivel. Empezando por el que consideramos uno de los mejores directores de fotografía del panorama nacional, David Azcano ('La casa de pape'l, 'Sky Rojo'), pasando por el diseñador de producción Alexis Santos Santana, que ha asumido con brillantez la titánica labor de construir más de 50 decorados de época, hasta la diseñadora de vestuario Deborah del Pino, con quien Ortuño ya había colaborado en Normas para una página de sucesos. Pero, por encima de todo, el reparto, un elenco excepcional encabezado por Paz Vega, Milena Smit, Gabriela Andrada y Karla Sofía Gascón, que ha elevado la historia a otro nivel.»

