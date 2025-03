Muere Max Von Sydow, el rostro del cine de Bergman

Oskar Belategui Lunes, 9 de marzo 2020 | Actualizado 12/07/2022 08:58h. Comenta Compartir

Max Von Sydow será recordado eternamente como el caballero medieval que disputaba una partida de ajedrez a la Muerte en 'El séptimo sello'. El intérprete sueco fue un rostro imprescindible en la filmografía de Ingmar Bergman, con quien trabajó en once películas, entre ellas obras maestras como 'Fresas salvajes', 'El rostro', 'El manantial de la doncella' y 'Los comulgantes'. Von Sydow, un niño tímido que vio en la interpretación la ocasión de superar sus problemas de comunicación, inició una carrera internacional en 1965 al interpretar a Jesucristo en 'La historia más grande jamás contada'. Con el tiempo, acabaría combatiendo al demonio bajo la sotana del padre Merrin en 'El exorcista'.

El actor murió en Francia este domingo a los 90 años, según ha anunciado su mujer, la documentalista y productora francesa Catherine Von Sydow. «Con el corazón roto y una tristeza infinita sentimos un dolor extremo al anunciar la muerte de Max Von Sydow», ha escrito su esposa desde 1997. La hija del actor también ha pedido discreción a la prensa durante el periodo de luto. Cuando el veterano actor de imponente planta (medía 1,93) recogió el Premio Donostia en 2006, demostró que en persona nada tenía que ver con la gravedad de los personajes bergmanianos. La fuerza dramática de su rostro y una voz profunda e inolvidable que Lars von Trier usó con fines hipnóticos en 'Europa' pertenecían a un tipo afable, que acudió a San Sebastián acompañado de su mujer, con quien vivía en la Provenza desde hacía años.

Max Von Sydow (Lund, Suecia, 1929) estudió arte dramático en la Academia Real de Estocolmo, se bregó en los teatros de su país y debutó en cine en 1949 con 'Bara en mor', de Alf Sjöberg. Nunca hizo diferencias entre Bergman y los demás. «Antes de trabajar con él pasé tres años en la Academia, y, aunque quede feo decirlo en un festival, sigo prefiriendo el teatro al cine», confesó en San Sebastián. Los críticos siempre vieron en sus personajes el 'alter ego' del director sueco, pero Von Sydow no estaba muy de acuerdo, aunque reconocía que el pintor asocial de 'La hora del lobo' se le parecía. También el caballero que reta a la Muerte a jugar al ajedrez, incapaz de abrazar la fe, en 'El séptimo sello'.

Max Von Sydow como el caballero medieval que juega al ajedrez con la Muerte en 'El séptimo sello', en el papel del Padre Lankaster Merrin en 'El exorcista' y recogiendo el Premio Donostia en 2006.

Fue nominado al Oscar en dos ocasiones –por 'Pelle el conquistador' y 'Tan fuerte, tan cerca'– pero nunca lo ganó. El actor que mejor ha encarnado la rectitud y los conflictos de la fe no era especialmente religioso. «Cuando buscaban a un sacerdote, ahí estaba yo. Bergman tiene la culpa», ironizaba un intérprete que ha dado vida al Papa, a San Pedro y hasta al Demonio. Criado como protestante luterano, Von Sydow se acercó al catolicismo desde que vivía en Francia y adoptó la nacionalidad francesa en 2002.

Su extensa filmografía (en la web IMDB le adjudican 163 papeles) acredita su condición de nómada y un ritmo febril de trabajo, a pesar de que en 2006 reconocía que actuar ya no le proporcionaba el mismo placer que antes. Entre sus últimos papeles se cuentan poner la voz en 'Los Simpson', Lor San Tekka en 'Star Wars. El despertar de la Fuerza' y el personaje de Cuervo de Tres Ojos en la sexta temporada de 'Juego de Tronos'.

Max Von Sydow no recordaba el nombre de todos sus largometrajes, pero conservaba en la memoria con cariño a John Huston, con quien rodó 'La carta del Kremlin' y 'Evasión o victoria'. «Era un director maravilloso, pero nada fácil, un cínico con gran sentido del humor. Sabía cuál es el principal mandamiento del actor: no hagas demasiado, hazlo sencillo».

Con el rarito de Lars von Trier tuvo más desencuentros. Rechazó un personaje en 'Europa' y se limitó a poner la voz 'en off'. El director danés le obligó a leer los diálogos tumbado porque sonaba mejor. Von Sydow tampoco entendió bien los métodos de trabajo de Woody Allen en 'Hannah y sus hermanas'. «No le conocí hasta el primer día de rodaje. Cuando iba a saludarle salía corriendo, atemorizado porque yo era el terrible actor de Bergman. Tuve que arrinconarle. Me sorprendió que no explicara nada a los actores. Hacía las pruebas con dobles y nos decía que les imitásemos».

El protagonista de 'Pelle el conquistador', su cinta favorita, siempre intentó no dar problemas en los platós: «Soy muy fácil». Su mayor acceso de vanidad lo tuvo en 1988, cuando rodó su única película como director, 'Ved vejen', inédita en España. No volvió a repetir porque se consideraba «demasiado mayor« para dedicarle dos años de su vida a una película. Max Von Sydow concebía su oficio con libertad, Spielberg le reclamaba para 'Minority Report' y de ahí saltaba a una ignota cinta italiana. «Un actor de cine depende de las oportunidades que le brindan, y yo he tenido mucha suerte», reconocía.