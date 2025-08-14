'Materialistas': Un triángulo amoroso de conveniencia

Borja Crespo Jueves, 14 de agosto 2025, 14:33 Comenta Compartir

Por increíble que parezca, otra película con Pedro Pascal irrumpe en la cartelera. El omnipresente actor, mediático a rabiar últimamente, forma parte del reparto de 'Materialistas', una comedia romántica coral que apadrina A24, la compañía de moda, que todo lo que toca brilla, aunque últimamente su catálogo está creciendo sin medida. Celine Song, autora de la indispensable 'Vidas pasadas', escribe y dirige la historia de una joven de Nueva York, celestina de profesión, que se ve inmersa en un triangulo de amor bizarro.

Acostumbrada a encontrar parejas para los demás, su vida sentimental se tambalea cuando se mueve sentimentalmente entre dos aguas, la atención de un exnovio, actor de poca monta, y un ricachón de buen semblante. Dakota Johnson se pone en la piel de la protagonista mientras Chris Evans y el mentado Pascal afrontan los roles masculinos. Precisamente el casting es lo más sugestivo de un filme rico en diálogos que pretende dar una vuelta a un estilo de cine algo mascado, abriendo la puertas a una mayor reflexión. Completan el elenco principal Marin Ireland, Louisa Jacobson, Sawyer Spielbeg, Zoe Winters, Will Fitz...

Tráiler de 'Materialistas'.

Se nota que hay una autora con ideas detrás de 'Materialistas', mejor rodada que la media de comedias románticas. La premisa parte de una experiencia personal de la cineasta. Como la protagonista, interpretada con carisma por Johnson, trabajó un tiempo en una empresa de citas de élite, antes de entrar en el medio audiovisual profesionalmente. Los clientes contactaban con la empresa para emparejarse con otras personas solteras del mismo nivel social, abriéndose una estremecedora ventana hacia los deseos más oscuros de la gente a la hora de imaginarse sus vidas.

«Siento que en esa época aprendí más sobre la gente que en cualquier otro periodo de mi vida», señala Song. «La película está basada en una verdad que aprendí: que existe una oscura y muy divertida cosificación de las personas a la hora de buscar pareja en la que se trata a la gente como mercancía. Aunque se supone que es en aras de encontrar el amor». Así, conoció a gente desesperada por encontrar a alguien que les completase, reduciendo la idea de pareja a una mera transacción comercial. «Todo giraba en torno a conseguir el mayor valor posible en este mercado, así que yo era una especie de corredora de bolsa», recuerda la directora y guionista. «Está bien no buscar de primeras a la persona con la que acabar enterrados juntos, pero por la forma que tenían de hablar de su futura pareja parecía que se estaban comprando un coche o una casa. El lenguaje era exactamente el mismo. Todo era muy contradictorio».

Ampliar Chris Evans y Dakota Johnson eb el filme.

'Materialistas', lejos del pesimismo, se centra en la búsqueda del amor, dándole una vuelta al concepto de romanticismo. «Las matemáticas, las recetas, no funcionan en el amor, una contradicción que resume el tema central de la historia», resalta Song. «La película trata sobre este imposible». Los romances victorianos han sido la mayor inspiración del proyectp: «Están más en sintonía con las realidades prácticas de una pareja y el amor, ya que casi todos ellos hablan de clase social. La fantasía de 'Orgullo y Prejuicio' reside en que el amor de tu vida sea la misma persona que puede resolver tus problemas más prácticos». ¿Somos objetos o personas?

Es una de tantas preguntas, no siempre con respuesta, que se hace esta propuesta que intenta reescribir un género manido, difícil de reinventar, apoyándose en el guion y el entregado reparto. «Una cosa que aprendí en el trabajo de celestina es lo mucho que la forma en la que se habla del amor en el cine ha corrompido nuestros cerebros y corazones«, remata Song. »Le da forma a lo que piensas sobre ti mismo y lo que se debería esperar de la pareja que tendrás para el resto de tu vida, sobre el tipo de vida íntima que te mereces».