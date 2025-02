'Cónclave' y Chalamet dan la sorpresa en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood

Reuters Lunes, 24 de febrero 2025, 09:51 Comenta Compartir

La película de suspense 'Cónclave' se ha llevado este lunes el máximo galardón en los Premios del Sindicato de Actores de Hollywood, y la interpretación de Bob Dylan por Timothee Chalamet le convirtió en el inesperado ganador al mejor actor, en los últimos grandes premios antes de los Oscar del próximo fin de semana.

El reparto de 'Cónclave', formado por Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e Isabella Rossellini, ganó el premio al mejor conjunto cinematográfico en los SAG Awards, una ceremonia con alfombra roja que se retransmitió en directo por Netflix. La película narra las maniobras secretas en el Vaticano durante la selección de un Papa ficticio.

'Cónclave' fue premiada mientras el Papa Francisco, de 88 años, permanece en estado crítico con una neumonía doble. La actriz italiana Rossellini le deseó lo mejor durante y después de la ceremonia. «Estamos muy, muy preocupados por nuestro Papa», dijo a los periodistas después del evento. «Amamos a este Papa».

La victoria de 'Cónclave' significó que la película podría llevarse el prestigioso trofeo a la mejor película en los Premios Oscar el 2 de marzo. Los miembros del sindicato de actores SAG-AFTRA eligen a los ganadores de los SAG, y los actores forman el mayor cuerpo de votantes para los Oscar.

Pero la carrera por la mejor película en los Oscar está inusualmente turbia este año. Aunque 'Cónclave' también se llevó el máximo galardón en los premios británicos BAFTA, los grandes trofeos de los productores y directores de Hollywood fueron para 'Anora', un drama sobre una trabajadora del sexo que se casa con el hijo de un oligarca ruso.

Chalamet, de 29 aaños, consiguió el premio SAG al mejor actor de cine por interpretar a un joven Dylan que llega a Nueva York para intentar triunfar en la música en 'Un completo desconocido'. Una sorpresa, ya que Adrien Brody consiguió varios premios a principios de temporada por interpretar a un inmigrante y arquitecto en 'El brutalista'. «La verdad es que realmente persigo la grandeza», dijo Chalamet. «Quiero ser uno de los grandes».

Demi Moore fue galardonada como mejor actriz de cine por su papel de una celebridad en decadencia que busca una fuente de juventud en 'The Substance'. La actriz recordó que obtuvo su carné del sindicato SAG en 1978, a los 15 años. «Cambió mi vida porque me dio un sentido, un propósito y una dirección», dijo. «Era una niña sola que no tenía un proyecto de vida».

Los galardones a mejor actor y actriz de reparto fueron para Kieran Culkin por 'Un dolor real' y Zoe Saldana por 'Emilia Pérez'.

En la categoría de televisión, el reparto de 'Shogun', de FX, una historia de maquinaciones políticas en el Japón imperial, fue galardonado como mejor serie dramática. 'Sólo hay asesinatos en el edificio', con Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin, fue galardonada como mejor serie de comedia. «Espera, nunca ganamos. Esto es muy raro», dijo una sorprendida Gómez. «Marty y Steve no están aquí porque, ya sabes, no les importa», añadió, provocando las risas del público.

La actriz y activista Jane Fonda fue galardonada con el premio a toda una vida y habló de la empatía de la que se nutren los actores en sus interpretaciones. «La empatía no es débil ni woke», dijo, «y por cierto, woke sólo significa que te importan los demás».

Temas

Hollywood

Cine