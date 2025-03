Estamos en plena vorágine del Festival de Málaga, con las principales películas españolas que veremos en los próximos meses, con algunas series de estreno inmediato, ... y otros fastos, fiestas, actuaciones musicales y diferentes eventos y presentaciones. Pero voy a ser original, me voy a referir a algo de lo que nadie habla, a un cortometraje, Antes de que pasen la página me apresuro a indicarles que es un cortometraje (o mediometraje, porque dura 20 minutos), dirigido, escrito y protagonizado por Eduard Fernández, el actor que arrasa en los Goya y en todos los premios posibles, año tras año, con sus trabajos interpretativos. Se titula 'El otro' y, tras su paso desapercibido por esa errática Seminci del último año, se acaba de presentar en Málaga. Si hasta ahora teníamos a un actor soberbio, tras ver este debut detrás la cámara nos encontramos a un gran director que si sigue dirigiendo nos va a dar grandes satisfacciones a todos los amantes del buen cine.

La película presenta a un hombre en su casa solo, en penumbra. Intenta hablar con su hijo. Llama a un amigo y no está. Deja un mensaje. Le dice que está bien y que no va a salir esa noche. Cuelga y sale… y vuelve. ¿Pero vuelve él o vuelve 'el otro'? Conviene recordar que Fernández estudió dirección cinematográfica a los 20 años, y no solo tiene muy presente lo que aprendió, sino que se ha graduado 'cum laude'. Caligráficamente, 'El otro' está narrado con estupendos planos-secuencia, con un estilismo de primera fila, la mayor parte sin salir del interior de una casa, y con Fernández desdoblándose en dos ante la cámara. Y narratívamente estamos ante una gran e inquietante obra de género fantástico con forma de thriller psicológico de guion perfecto con una portentosa interpretación.