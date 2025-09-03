¿Quién nos dará la mano?

Comenta Compartir

El verano pasado una amiga se dio cuenta de que una mujer flotaba boca abajo en el río y corrió a sacarla del agua. La ... llevó a la orilla con ayuda de otros. Alguien comenzó a hacerle la reanimación cardiopulmonar, alguien llamó al 112, alguien se encargó de llevarse a los niños que andaban por allí, alguien de llamar a la hija de la mujer, que se acababa de marchar del río, y a quien acompañamos en su desesperación. Hicimos todo lo que se pudo.

Al día siguiente, sobre el césped de la orilla, quedaba la marca del lugar que había ocupado el cuerpo. Muchos no conocíamos a la fallecida porque no era del pueblo, pero vivimos esas horas y las posteriores con muchísima angustia. La empatía nos hace reaccionar; la desafección no aporta nada. Vivimos tiempos en los que insultar al desconocido es lo habitual; pero deberíamos tener presente una idea, siquiera por egoísmo: es muy probable que sean personas desconocidas quienes nos asistan en penosas circunstancias. Piénsenlo.

