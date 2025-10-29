Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana. EP

En serio

En diagonal ·

Mazón lleva un año desde la tragedia siendo president

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Feijóo emplaza a Mazón a dar explicaciones. Da igual cuando leas esto, aunque este martes se dieran como noticia las declaraciones de Feijóo en las ... que pedía esas explicaciones. Si Mazón da explicaciones, hombre. Lo que pasa es que una cada día para que vayamos armando el puzle. Un año después de la tragedia es Vox quien más aprovecha el merecido descrédito político del Gobierno autonómico y del nacional. Al menos en las encuestas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Ferrándiz es un peligro. Volverá a atacar», dice el hermano de una de sus víctimas
  2. 2

    Fallece un senderista tras caer de gran altura en Jaizkibel
  3. 3 Preocupación en Galicia ante la tercera muerte por ataque de avispas asiáticas en dos semanas
  4. 4 Cierres en el comercio local de San Sebastián: «Nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo durante todos estos años»
  5. 5

    La avería de un camión colapsa dos horas la N-I en Andoain y deja retenciones de hasta 14 kilómetros
  6. 6

    San Sebastián y el Tercio Viejo de Sicilia, una larga Historia
  7. 7

    «No estamos de acuerdo con matar a los animales sanos, es terrible»
  8. 8

    Gipuzkoa construirá cuatro nuevas residencias de mayores para 2030
  9. 9 El hernaniarra que frenó a Vinícius y evitó un combate con Lamine Yamal
  10. 10

    Ingresa en prisión tras intentar estrangular a su expareja en Irun

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco En serio

En serio