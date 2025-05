Comenta Compartir

Ha dicho Patxi López, «con todas las distancias», que la crispación que vivió en Euskadi ahora la sufre en Madrid al no poder pasear por ... la capital sin que le insulten o le intenten agredir. Las distancias son las de los tiros en la nuca. Pero como Pilar Ruiz Albisu, la sabia madre de Joseba Pagazaurtundua, le escribió, «dirás y harás muchas más cosas que me helarán la sangre». A Arcadi Espada no se le ocurre comparar que lo insulten en Cataluña con la costumbre de poner bombas lapa en los coches. Sería obsceno.

No digo que no haya crispación o políticos que no puedan salir a la calle. Eso también se lo escribió doña Pilar: «Hay muchos ciegos que serán leales a lo que hagáis, aunque nos traicionéis, porque solo ven las siglas y este es el país de Caín y Abel…». Las desvergonzadas distancias López son las que van de la dignidad al poder. La civilización es pasar de quemar conventos a quemar contenedores. También no decir según qué cosas.

