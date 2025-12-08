Trabajadores en Navidad

Comenta Compartir

Cuando llega el mes de diciembre, las ciudades se llenan de luces, de mercados y de colas para vivir 'la magia' de estas fiestas. Detrás de ese brillo hay miles de personas que trabajan el doble mientras los demás celebran las navidades: repartidores corriendo contra el reloj, personal de comercio sin descansos reales, camareros encadenando turnos y turnos interminables y conductores que absorben una movilidad totalmente desbordada. Son quienes sostienen la época más consumista del año, también quienes menos reconocimientos reciben. Hablamos mucho de hacer unas compras responsables, pero casi nunca nos acordamos de las condiciones laborales dignas. Celebrar nunca debería implicar exigir más a quienes ya tienen menos tiempo, menos pausa y mucha menos voz. Quizá el gesto más navideño que podemos tener es agradecerles de verdad y recordar que, sin todos ellos, la fiesta de la Navidad simplemente no existiría.