Banalizar la salud mental

Hace tiempo comenté en esta sección el proceso de banalización de la salud mental. Pues ahí seguimos. Mi hija padece una enfermedad mental grave desde hace diez años. Hasta junio la trató un magnífico profesional, que ha querido seguir siendo su psiquiatra por tiempo indefinido. Los gestores no le han dejado, pues la trataban en salud mental infanto-juvenil y debía pasar a adultos. En agosto todavía no se le había asignado psiquiatra. A una paciente que debe ser revisada cada mes, que toma 13 pastillas al día para poder llevar una vida 'normal', que debe tener analíticas regulares para no sufrir una intoxicación por variaciones de elementos químicos en su sangre. En septiembre le asignan un nuevo médico y le dan cita para la penúltima semana de noviembre. Casi tres meses después de su última consulta. Pero, y ahora ya viene el momento 'juego de la oca', un día antes de la consulta nos llaman para decirnos que el psiquiatra se ha jubilado (¿asignan en septiembre un psiquiatra cuya jubilación era inminente?) y que ya la llamarán para darle cita con otro. ¿Cuándo? ¿Cuando hayamos tenido que ir a urgencias porque se ha desajustado su medicación y tenga un brote? A los enfermos mentales el Departamento de Salud los abandona a su suerte. Si tienes dinero para sanidad privada, bien, ¿y si no? Cuidemos de nuestra salud mental.