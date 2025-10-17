Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
DV

Los derechos mudos

Koldo Aldai Agirretxe

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Esto no debiera ir de quién grita más alto. Iba una vez más de intentar comprendernos. En el fondo, todos los sinceros y legítimos derechos ... estaban llamados a reunirse, escucharse y conjugarse. Apostamos decididamente por el amable y civilizado compartir, por procurar complementar los diferentes derechos. En algún momento deberemos dejar de pensar sólo en nuestras reivindicaciones, hacer sitio a otras sábanas de un algodón más discreto. Nuestros derechos se quedan sin aliento, sin combustible ni ganas en el preciso punto donde arrancan los derechos del otro. ¿De quiénes? En el caso del aborto de quienes permanecen sin altavoz, ni megáfono en la cueva más tierna, de quienes no pueden con su grito horadar las paredes más sagradas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  3. 3

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  4. 4 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  5. 5 Un francés cruza la frontera para comprar en Mercadona y así lo describe a sus compatriotas: «Es mi primera vez en este supermercado»
  6. 6

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  7. 7

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  8. 8

    La fachada de Anoeta luce el escudo de la Real por fin
  9. 9 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  10. 10 Las seis advertencias sobre los coches desde un desguace, de conducir con una mano a pisar el embrague

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los derechos mudos

Los derechos mudos