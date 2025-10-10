Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Magnetismo: Ciencia versus magia

Julián González

Profesor emérito de la EHU

Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Aunque el funcionamiento de la brújula como instrumento de orientación se explicaba, desde hace siglos, en el marco de la teoría científica, ante la pregunta ... ingenua '¿Qué es el magnetismo?' gran parte de la población asocia este término a fenómenos paranormales frente al estupor que suscita la atracción o repulsión de imanes. Esta aureola de 'magia' asociada al magnetismo ha sido motivo de estafas y timos como, por ejemplo, los supuestos efectos medicinales curativos de las pulseras 'New Balance' que llegó a utilizar incluso el presidente Obama. La empresa que comercializó la venta recaudó varias decenas de millones de euros pagando una multa de solo 15.000 euros tras perder el juicio a la demanda interpuesta por la Organización de Consumidores. De forma similar podemos hablar del agua magnética, almohada magnética,... compitiendo por sus «efectos curativos» con el agua de Lourdes.

