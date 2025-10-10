Magnetismo: Ciencia versus magia

Aunque el funcionamiento de la brújula como instrumento de orientación se explicaba, desde hace siglos, en el marco de la teoría científica, ante la pregunta ... ingenua '¿Qué es el magnetismo?' gran parte de la población asocia este término a fenómenos paranormales frente al estupor que suscita la atracción o repulsión de imanes. Esta aureola de 'magia' asociada al magnetismo ha sido motivo de estafas y timos como, por ejemplo, los supuestos efectos medicinales curativos de las pulseras 'New Balance' que llegó a utilizar incluso el presidente Obama. La empresa que comercializó la venta recaudó varias decenas de millones de euros pagando una multa de solo 15.000 euros tras perder el juicio a la demanda interpuesta por la Organización de Consumidores. De forma similar podemos hablar del agua magnética, almohada magnética,... compitiendo por sus «efectos curativos» con el agua de Lourdes.

El magnetismo es una rama de la física cuyo estudio involucra a otras ramas. En efecto, el origen del magnetismo es la carga eléctrica en movimiento (Electricidad y Relatividad), a pesar de que inicialmente se postuló al polo o carga magnética. Además, el magnetismo se manifiesta en la materia de diferentes formas o tipos, siendo el ferromagnetismo el de mayor 'potencia' que, a temperatura ambiente, exhiben el hierro, el cobalto y níquel.

El magnetismo de las sustancias ferromagnéticas se atribuye al fuerte acoplamiento de los momentos magnéticos. El orden de los momentos magnéticos, introducido por la interacción de canje (mecánica cuántica), en competición con el desorden de la agitación térmica, con la temperatura de Curie indicativa de la transición orden-desorden involucrando al segundo principio de la termodinámica, con importantes aplicaciones, pues toda la tecnología actual está dominada por fenómenos electromagnéticos como son, por ejemplo, las tecnologías inalámbricas; dispositivos de base registro magnético para diseño de herramientas de implementación del entorno de la Inteligencia Artificial; sistemas presentes y futuros de movilidad focalizados en minimizar el consumo energético y agresión del medio ambiente; instrumentación médica avanzada de diagnóstico, cirugía y terapias generalizadas o personalizadas....

La transversalidad del magnetismo con respecto a las ramas de la física mencionadas, refleja la dificultad de la enseñanza del magnetismo en los institutos y en el primer año de universidad. Señalar, además, el lastre que supone el hecho de que en los programas de física general, el magnetismo se encuentra al final del mismo, lo que conlleva que no se imparta con el rigor y profundidad necesaria por falta de tiempo.

Esto da lugar a que pseudocientíficos, pícaros y timadores hayan llegado no solo al magnetismo, también a todos los ámbitos que preocupan a los seres humanos. En este contexto, frente a temas a los que la ciencia no ha llegado, intenta ofrecer ayuda con su método de análisis, hay otros que claramente se contradicen con lo bien establecido, sirva de ejemplo el terraplanismo o el famoso grafeno o las vacunas anticovid.

Los anuncios de terapias y medicinas alternativas deben analizarse con cuidado, porque habrá soluciones que en cualquier caso serán inocuas y otras claramente peligrosas. Es necesario combatir las fake news del mundo científico, involucrando a personas con brillantes trayectorias para divulgar los auténticos avances científicos a la Sociedad.