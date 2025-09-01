Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josemari Alemán Amundarain

Septiembre..., enero

Una persona adicta no funciona bajo parámetros de normalidad ejecutiva en múltiples facetas de la vida y es una carencia que tiene que tratar de ocultar

Josean Fernández

Presidente de Aergi. Máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas y Drogodependencias. Universidad de Valencia

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:05

Es sabido en este mundillo nuestro de las adicciones que, para una persona adicta, «problema aplazado, problema solucionado. Mañana…». Bajo esta máxima desarrollamos una práctica ... de abandonos sistemáticos de las responsabilidades de cualquier tipo que debiéramos afrontar, dejando al azar o a que alguien, cercano o no, nos resuelva la papeleta y continuemos, con el convencimiento interno de haberla solucionado nosotros o, al menos, de haber provocado indirectamente que se solucionara. Somos una gente peculiar, muy peculiar, las personas adictas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo
  2. 2

    Acuerdo entre Real Sociedad y Girona para el traspaso de Yangel Herrera
  3. 3 Dos meses de asedio antes del incendio y el saqueo
  4. 4

    Los colegios de Gipuzkoa abren con menos alumnos pero más casos de niños vulnerables
  5. 5

    La entrada cada año de 1.300 nuevos jubilados en Gipuzkoa tensiona el sistema de pensiones
  6. 6 Ya hay horario para la vuelta de Xabi Alonso a Donostia: no coincidirá con la bandera de La Concha
  7. 7

    Tres detenidos en el segundo robo con mataleón en 8 días en Gipuzkoa
  8. 8

    San Sebastián revive su particular asedio del 31 de agosto de 1813
  9. 9

    Muere una mujer de 33 años en un accidente entre dos turismos en Lemoa
  10. 10

    «Hemos encargado a juristas un estudio sobre cómo actuar con las pancartas de ETA»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Septiembre..., enero

Septiembre..., enero