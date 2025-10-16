Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infierno en Gaza

José Agustín Arrieta

Tolosa

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:12

Se han escrito páginas y corrido lágrimas, sangre y asesinatos sobre lo sucedido en Gaza y casi en todo el Oriente Medio. Cuando una sociedad ... como la gazatí vive entre la vida y la muerte con una infancia golpeada, hambrienta y asesinada, es de justicia pedir paz, pan y techo. Espero que a lo largo de estas semanas se pueda salir de verdad de ese infierno, haya apertura para más ayuda humanitaria y se ponga en marcha un verdadero plan de paz y reconocimiento de Palestina como estado. Cuando los derechos humanos más elementales no son respetados, la paz es una simple palabra, no una realidad. Esto nos descubre que la justicia es previa a la paz. Cuando los hombres pueden comer, disponer de un techo y adquirir formación humana y profesional adecuada, se han colocado los sólidos fundamentos de la paz.

