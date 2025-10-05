Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Txani Rodríguez

Domingo, 5 de octubre 2025, 07:14

Comenta

Mi padre me contó la historia de un amigo suyo al que no le gustaban las vaquillas. Para evitarlas, un año, cuando llegaron las fiestas, ... el hombre se fue a las afueras, y se sentó a la orilla del río, dispuesto a disfrutar de la tranquilidad; sin embargo, una vaquilla que se había escapado apareció por allí, y, al final, el hombre tuvo que salir corriendo hacia el pueblo. A veces, sucede algo parecido con las confrontaciones. Hay quien se empeña en discutir y si no tiene argumentos para el choque, se los inventa. Dicho de otro modo: tú no quieres ir al encierro, pero puede que el encierro vaya a ti. Imagino al lehendakari Pradales, a la orilla de un río, con una brizna de hierba en la boca, recitando unos versos en euskera, cuando de pronto aparece a su espalda Isabel Díaz Ayuso, diciendo que la ha amenazado, como se hacía antaño, y que 'pim pam pum'. Lo mejor, en mi opinión, es salir corriendo en dirección contraria, que no siempre que busquen, encuentren.

