Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josemari Alemán Amundarain

Los otros

Las redes sociales difunden narrativas totalmente falsas para así explotar diferencias étnicas y religiosas

David Mathieson

Periodista, exasesor del Gobierno británico

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Hace poco más de 100 años comenzó a circular uno de los documentos más perniciosos de la historia. El archivo, llamado los Protocolos de los ... Sabios de Sión, pretendía ser las actas de un complot secreto urdido por la comunidad judía para lograr la dominación global. Los Protocolos vieron la luz por primera vez en la Rusia de los zares en 1903, pero pronto fueron traducidos a varios idiomas y circularon entre grupos antisemitas de todo el mundo. En realidad, el documento era totalmente ficticio, un bulo creado y difundido para desacreditar a las comunidades judías, pero el documento reavivó viejos mitos y contribuyó a promover un miedo al judaísmo sin precedentes dentro y fuera de Rusia. Algunos de quienes difundieron la calumnia fueron individuos poderosos y adinerados como Henry Ford.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  3. 3

    Graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria con una veintena de heridos y 19 detenidos
  4. 4 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»
  9. 9

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  10. 10

    «El Puerto de Pasaia debe traspasarse a Euskadi para que recobre su importancia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Los otros

Los otros