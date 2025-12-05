Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

En el tejado de zinc

En casa no se comen pintxos

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:56

Comenta

Campañas municipales, apoyadas por pomposos institutos gastronómicos, a favor de los pintxos. Divino, imagino defenderán los auténticos, los hechos en casa ('etxean eginda, home made, ... fait à la maison') y no 'alimentos de quinta gama que cocinados y envasados, solo necesitan un proceso mínimo de regeneración para ser consumidos', esos apilados en las barras de ciertos bares entregados al avituallamiento del turista tonto y cautivo.

