En casa no se comen pintxos
San Sebastián
Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:56
Campañas municipales, apoyadas por pomposos institutos gastronómicos, a favor de los pintxos. Divino, imagino defenderán los auténticos, los hechos en casa ('etxean eginda, home made, ... fait à la maison') y no 'alimentos de quinta gama que cocinados y envasados, solo necesitan un proceso mínimo de regeneración para ser consumidos', esos apilados en las barras de ciertos bares entregados al avituallamiento del turista tonto y cautivo.
Me preocupa, eso sí, una frase de dicha promoción. Proclama que 'los pintxos saben a casa'. Espero que no. Porque nadie abandona su hogar para echar el día comiendo lo mismo que podría prepararse puertas adentro. Creo que cuando vas a un bar (no confundir con gastrolekus o bistros) buscas eso que solo encontrarás en esa barra. Hay otra cuestión, demostrado está hasta en las canciones ('¡bares, qué lugares!') que nada sabe igual si lo tomas en tu cocina o en una terraza. Hasta la aceituna del mosto es más rica.
