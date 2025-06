Ven, cuéntalo… y cuídanos

Ahora que la actividad turística vuelve a llenar nuestras calles, nuestros bares y restaurantes y nuestras tiendas, ahora que vuelven a colgarse los carteles de ... completo, ahora que vuelven a resonar las voces de aquellas personas que quieren que los turistas se desvanezcan es el momento de reivindicar un nuevo pacto por el turismo de Gipuzkoa.

Nuestro territorio tiene una enorme tradición turística que se remonta a mediados del siglo XVIII. Pero es innegable que el turismo, y la sociedad, ha evolucionado muchísimo en este tiempo. Viajar se ha democratizado y es imprescindible gestionar la actividad para minimizar su impacto negativo, evitar la sobrecarga de los destinos y velar por que nuestros pueblos y ciudades no se conviertan en parques temáticos pensados por y para el visitante, en lugar de para nuestras propias ciudadanas y ciudadanos.

En Gipuzkoa nos encontramos ante una encrucijada estratégica: consolidar un modelo turístico que no solo genere desarrollo económico, sino que también refuerce nuestra cohesión social, proteja nuestro entorno y proyecte nuestros valores al mundo. Actualmente, el turismo representa el 8,4% del PIB y emplea a más de 40.000 familias. Pero toda esta actividad requiere de una gestión planificada, estratégica y anticipada.

Desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, hemos asumido ese reto con determinación y con una propuesta clara: queremos un turismo que respete, que escuche, que cuide. Bajo el lema 'Gipuzkoa, ven y cuídanos', presentamos un nuevo modelo que pone en el centro a las personas, al territorio y al futuro que queremos construir entre todas y todos.

Este lema no nace de la nada. Es la evolución natural de un mensaje que marcó una época: «Ven y cuéntalo». Aquella campaña surgió en una de las épocas más complicadas de nuestro pasado reciente. Entonces, cuando el terrorismo de ETA destrozaba aspiraciones personales, proyectos vitales y sueños familiares, hablar de turismo era prácticamente una quimera. En unos años en los que buena parte de la sociedad optó por el silencio cobarde ante la barbarie, este eslogan se convirtió en un acto de valentía colectiva. Invitábamos al mundo a conocernos, a mirar con ojos limpios, a contar lo que realmente éramos: un pueblo acogedor, en el que la mezcla entre diferentes ha forjado nuestra identidad; y resiliente, en el que el esfuerzo y el trabajo de todas las personas nos ha permitido avanzar. Fue una llamada a romper el aislamiento, a construir puentes desde la verdad.

Hoy, ese mensaje se transforma. Ya no basta con contar. Ahora pedimos algo más profundo: cuidar. Porque lo que hemos logrado no ha sido fácil. Porque cada rincón de Gipuzkoa guarda una historia de superación. Porque sabemos que el turismo no puede ser una amenaza para lo que somos y hemos construido, sino una herramienta para protegerlo.

El turismo es una parte fundamental de la economía guipuzcoana. Son muchas las familias que viven de él, muchos los proyectos que dependen de su buena salud. Por eso, queremos que siga creciendo, pero que lo haga con sentido. Que lo haga desde la empatía turística: entendiendo que cada visitante es también un actor en la conservación de nuestro entorno, de nuestras costumbres, de nuestra forma de entender la vida. Porque el turismo, bien entendido, bien gestionado, nos enriquece a todos.

Hablamos de responsabilidad turística. De un modelo que no se mide solo en cifras, sino en impacto. Que busca el equilibrio entre el disfrute y la preservación. Que entiende que el éxito no está en atraer más, sino en hacerlo mejor. En atraer a quienes vienen a sumar, a respetar, a cuidar.

Y hablamos también de resiliencia turística. Porque si algo ha demostrado Gipuzkoa es su capacidad para resistir, para continuar, para reinventarse. Lo hicimos en el pasado y lo seguimos haciendo ahora. Por eso presentamos un plan estratégico que mira a 2030 con ambición, pero que tiene los pies en la tierra. Y lo hacemos desde una base que es profundamente guipuzcoana: la colaboración. Porque este Plan Estratégico no es elucubración de un día, sino que es fruto de una profunda reflexión realizada junto a todos los agentes que conforman la industria turística de Gipuzkoa. Ellas y ellos son los verdaderos guardianes de nuestro territorio y este Plan solo es la materialización de todo aquello en lo que vienen trabajando desde hace años.

Éste es un pacto entre generaciones. Entre quienes nos visitan y quienes vivimos aquí. Entre el pasado que nos forjó y el futuro que queremos construir. Porque sabemos que el turismo puede ser una fuerza transformadora, siempre que se base en valores sólidos.

Por eso, presentamos una declaración de intenciones. Una apuesta. Una forma de entender el turismo desde el corazón de Gipuzkoa. Una forma de decir al mundo: ven, conócenos, pero sobre todo cuídanos. Porque lo que se cuida, perdura. Y lo que se ama, se protege.