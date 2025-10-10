Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartas al director

¿Y dónde debatimos?

Ander Iztueta

Beasain

Viernes, 10 de octubre 2025, 06:33

Pensar, escuchar, respetar, hablar, debatir. No hay día en el que no escuchemos alguno de estos verbos en boca de nuestros gobernantes porque con ello « ... crece la cultura democrática» y mejoramos como sociedad. Seguro que sí, el problema es que han quedado más como frases vacías, dignas de eslóganes o pegatinas electorales, que como verdaderos objetivos. Lo ha vuelto a reflejar el cierre de 111 Akademia por simples y puras «razones económicas». No han dado para más. Según explicó Jon Unanue en este periódico «quemaron» a la única trabajadora de la entidad. Da para reflexionar, otro verbo de los que gustan. Llegará Durangoko Azoka y volverán a estar en la foto. En alguna entrevista dirán 'Ehun metro' abrió la puerta para hablar de 'lo nuestro', que 'Zergatik Panpox' fue fundamental para hablar del divorcio o que la nueva novela de 'nosequién' habrá facilitado 'nosequé'. Hemos perdido un gran foro. Ahora, ¿dónde debatimos?

