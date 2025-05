Venga, León

Comenta Compartir

De lo vivido estos días sobre el cónclave me ha parecido curioso un pequeño matiz: ¿por qué nadie cree en nada, pero luego todos estuvimos ... mirando una chimenea de Roma durante días? Es algo contradictorio, creo. Incluso cuando esgrimimos lo de «creo en Dios, pero no en la Iglesia». ¿Entonces qué más nos da quién sea el Papa? No es una reflexión negativa, sino una reflexión a secas. ¿Qué tiene el boato y la tradición vaticana que nos llame tanto la atención… a todos? No lo sé. Quizá sea que nos atrae lo atávico, lo ancestral. Quizá sea porque aún buscamos una referencia moral mundial. Además, desde que conocimos su identidad, el Papa León ha tenido el viento de cola. No solo por los más de 2.500 millones de cristianos (los no católicos incluso, que no reconocen al Papa) sino también por la prensa y resto de la sociedad mundial. Todos hablando de su vida oculta y encomiando sus actuaciones anteriores. Hay hasta tours por los lugares que visitó o restaurantes donde comió. Incluso en Bilbao se dice que podría haber jugado en el Athletic (entre que pasó por Bilbao y se llama León…). Pero creo que él mismo es consciente de que esto es pasajero. Es solo 'su Domingo de Ramos'. Al último que vivió uno igual lo crucificaron cuatro días después. Es muy nuestro (mío también): nos cansamos rápido de las cosas. Y alguien que sabe que deberá posicionarse con la verdad, sin tener en cuenta bandos ni banderas, es consciente de que en algún momento su presencia o su palabra escocerán. Porque la verdad tiene de suyo que o la amoldamos a conveniencia, o nos impele con un deber que cuesta y obliga. Así que no me imagino lo que tiene que ser estar en su posición, llamándote León, pero esperando a los leones… que llegarán.

