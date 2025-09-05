Las trabajadoras del SAD advierten que seguirán en huelga durante todo el mes

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio cumplieron ayer diez días de huelga, a las que se suman las jornadas realizadas en agosto. Las ... 45 mujeres que conforman la plantilla protagonizaron una manifestación con la que denunciaron que Matia-Goxara, la empresa subcontratada que gestiona el servicio, ha bloqueado la negociación.

«Aunque el pasado lunes se celebró la última reunión, la empresa no mostró ninguna voluntad de dar pasos hacia adelante. Los recursos económicos que el Ayuntamiento ha destinado para mejorar el convenio, Matia-Goxara pretende destinarlos a aumentar sus beneficios», aseguran desde los sindicatos ELA y LAB.

Recuerdan que las trabajadoras del SAD se encuentran en una situación laboral «muy precaria» y que este servicio «que debería ser público, sufre las consecuencias de estar subcontratado». Si no se resuelve la actual situación, advierten que continuarán en huelga durante todo el mes.