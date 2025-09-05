Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Trabajadoras del SAD durante la manifestación de ayer en Trintxerpe.

Pasaia

Las trabajadoras del SAD advierten que seguirán en huelga durante todo el mes

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:28

Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio cumplieron ayer diez días de huelga, a las que se suman las jornadas realizadas en agosto. Las ... 45 mujeres que conforman la plantilla protagonizaron una manifestación con la que denunciaron que Matia-Goxara, la empresa subcontratada que gestiona el servicio, ha bloqueado la negociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

