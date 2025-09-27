San Pedro y Antxo celebran sus fiestas

PasaiaSan Pedro y Antxo celebran sus fiestas
Las versiones 'txikis' de sus respectivos festejos patronales se despiden esta noche tras tres intensas jornadas repletas de actos
Pasaia
Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:17
Comidas populares, salidas de gigantes y cabezudos, concursos gastronómicos y competiciones deportivas. Son algunos de los actos que han conformado las programaciones de San ... Pedro Txiki y San Fermín Txiki que hoy tocan a su fin. Aún hay tiempo para disfrutar de propuestas que prometen encandilar a niños y mayores.
La solidaridad ha estado muy presente en las fiestas del distrito sanpedrotarra. Su teniente de alcalde, Miguel Mari Torrea, tomó la palabra durante el chupinazo vivido la tarde del viernes para anunciar que, junto con la ikurriña, se izaría la bandera palestina. Y así lo hizo el chupinero, Manuel Gestido, quien también prendió la mecha del cohete que estalló sobre el pueblo de Aita Manuel. A Gestido y Torrea se sumó el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, quien colocó una txapela morada al homenajeado.
Minutos antes se hizo entrega de un recuerdo a los niños nacidos durante el último año. Además, se dieron a conocer los nombres de los premiados en el concurso de fotografía. El galardón del público fue para Aitor Burgo; el de la categoría joven, para Izar Iglesias; y el de adultos, para Lorena Ventoso. Además, hubo menciones especiales para Andrea Salaberria, Juanjo Agirreolea, Miriam Nieto y Zigor Garzia.
Entre pañuelos rojos
Al otro lado de la bahía, los antxotarras volvían a anudarse al cuello el tradicional pañuelo rojo dispuestos a rendir tributo a su patrón. Los hijos del recordado Juanjo Bujanda, Borja y Jon, encendieron varios cohetes en el centro de Gure Zumardia.
Las explosiones ponían la guinda a un acto celebrado previamente en el interior de la carpa habilitada y que estuvo presidido por el teniente de alcalde de Antxo, Mikel García Peñil, en el que también tomaron parte los gigantes de la población.
Las fiestas txikis se despiden esta noche. En esta última jornada, en San Pedro habrá un campeonato de tortilla de patata, las finales de pelota, la actuación de Jose Inazio Murua y el toro de fuego. En Antxo, en cambio, se ha preparado una comida infantil, un campeonato de carabina, encierro de toritos y chocolatada.
