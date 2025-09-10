Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La portavoz socialista Lore Suárez acompañada de los concejales Miguel Ángel Crespo y Jokin Babaze.

Pasaia

El PSE-EE tacha de inadmisible el retraso para declarar Pasaia zona tensionada

El grupo municipal socialista lamenta que «una vez más» esta localidad se encuentre «a la cola» en la gestión de la emergencia de vivienda

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:12

El PSE-EE de Pasaia denuncia «la inacción del Gobierno municipal de EH Bildu y Podemos» en la gestión de «uno de los principales ... problemas» que padece en la actualidad la ciudadanía: la vivienda. En este sentido, considera «inadmisible» el retraso que se está produciendo para declarar el municipio como zona tensionada, colocando así a esta localidad «a la cola» en la gestión de la emergencia de la vivienda.

