El PSE-EE tacha de inadmisible el retraso para declarar Pasaia zona tensionada

El PSE-EE de Pasaia denuncia «la inacción del Gobierno municipal de EH Bildu y Podemos» en la gestión de «uno de los principales ... problemas» que padece en la actualidad la ciudadanía: la vivienda. En este sentido, considera «inadmisible» el retraso que se está produciendo para declarar el municipio como zona tensionada, colocando así a esta localidad «a la cola» en la gestión de la emergencia de la vivienda.

En una nota de prensa, el grupo municipal socialista califica de «incomprensible» la lentitud del Gobierno que encabeza el alcalde Teo Alberro para tramitar la declaración, un proceso iniciado hace dos años y que EH Bildu y Podemos presentan como «un logro» cuando en realidad es «un ejemplo de fracaso de gestión política».

Argumenta que, mientras municipios cercanos ya aplican esta medida, Pasaia sigue en la fase de «elaboración del plan», dejando a la ciudadanía «desprotegida» ante la especulación inmobiliaria.

«EH Bildu y Podemos están convirtiendo a Pasaia en una isla de vulnerabilidad rodeada de protección»«No tenemos ninguna noticia del Plan de acción ni de su contenido, algo clave para controlar los precios de la vivienda»

Para la portavoz socialista Lore Suárez, «el coste de la inacción del Gobierno municipal arroja cifras que hablan por sí solas». Por este motivo, exige a los responsables municipales de EH Bildu y Podemos y, directamente, al alcalde Teo Alberro que «actúen ya con carácter urgente».

Consecuencias catastróficas

Suárez asegura, asimismo, que este retraso que se está viviendo en la gestión municipal, que se extiende por más de dos años desde que la Ley de Vivienda entró en vigor en mayo del año 2023, ha tenido ya consecuencias «catastróficas» para el mercado inmobiliario en Pasaia, «tal y como demuestran los datos comparativos de la evolución de precios y rentas».

Añade que el precio de la compra de viviendas «se ha disparado», al tiempo que el referido al alquiler ha subido a un ritmo «insostenible».

Aunque las rentas familiares han crecido «de forma moderada» en este mismo periodo, no han podido seguir el ritmo «desbocado» de la vivienda y se ven obligadas a destinar más del 40% de sus ingresos únicamente al pago de esta, superando con creces el límite de la sostenibilidad financiera. «EH Bildu y Podemos están convirtiendo a Pasaia en una isla de vulnerabilidad rodeada de protección», manifiesta la portavoz socialista.

A su juicio, la tardanza en la gestión de Pasaia es «especialmente grave» si se compara con los municipios vecinos que ya han actuado. Esta situación, por «inacción» del Gobierno municipal, está creando un doble perjuicio para Pasaia. Por un lado, «un efecto isla de especulación», porque Pasaia es una de las pocas zonas de alta demanda sin regulación.

Por otro lado, Lore Suárez sostiene que se está produciendo una fuga de la población, dado que las personas y familias que buscan vivienda de alquiler en la zona y que ven los precios «inasumibles» en Pasaia. «Esto fomenta el éxodo de jóvenes y familias, vaciando al municipio de su población más activa», asegura la portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento.

Un «fracaso» de gestión

Los socialistas recuerdan que el alcalde Teo Alberro anunció a «bombo y platillo» que antes del verano elaboraría el Plan, lo consensuaría con el resto de partidos políticos con representación en la corporación y propondría la declaración por parte del pleno municipal.

«Estamos en septiembre y no tenemos ninguna noticia de ese plan de acción ni de su contenido, algo que es clave para controlar los precios de la vivienda», manifiestan.

Además, consideran que «la tramitación podía haberse completado hace mucho tiempo, por lo que esto es un fracaso de gestión política de Teo Alberro y su gobierno que le está costando caro a los pasaitarras».

El PSE-EE recuerda que Pasaia va a ser uno de los últimos municipios en obtener esta declaración en Gipuzkoa, y mientras tanto, «seguimos sufriendo los efectos de esta emergencia de vivienda».