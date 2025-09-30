El PSE-EE asegura que ha «forzado» la modificación del Plan de Vivienda local

El grupo municipal socialista ha denunciado «la falta de acción» del Gobierno municipal, cuyo Plan de Vivienda de Pasaia original carecía de «realismo», mostrando ... la «desconexión» de EH Bildu y Podemos con las necesidades reales del municipio. Así lo informa a través de una nota de prensa.

«El liderazgo activo y consciente para encarar el problema de la vivienda lo estamos teniendo los socialistas. No es casualidad que las políticas públicas de vivienda en Madrid y en Vitoria estén lideradas por nuestro partido», asegura en el mismo texto la portavoz socialista Lore Suárez.

«En Pasaia, lamentablemente, echamos en falta ese liderazgo por parte del Gobierno municipal en este y otros temas cruciales», manifiesta.

«El documento inicial parecía más una carta de deseos que un plan para atajar el problema de la vivienda en Pasaia»

El PSE-EE fue el único grupo de la oposición en presentar propuestas concretas al plan de acción, forzando la inclusión de medidas «fundamentales» como la apuesta por la vivienda pública en alquiler y la creación de grupos de seguimiento.

«El documento inicial parecía más una carta de deseos que un plan para atajar el problema de la vivienda en Pasaia», declara Suárez. «La propuesta original tenía serias carencias en relación con actuaciones a corto plazo, no mostraba una apuesta clara por la actuación pública frente a la privada y no incluía un plan de seguimiento abierto a la ciudadanía», argumenta.

«Falta de ambición»

Ante la que califica de «falta de ambición y concreción», el grupo municipal socialista -«el único de la oposición en presentar propuestas», como insiste en su nota de prensa- obligó al equipo de Gobierno a «reconocer y corregir» las carencias que presentaba el plan.

«Los socialistas de Pasaia realizamos una apuesta fundamental por la vivienda pública en alquiler como objetivo básico del plan», indican, al tiempo que señalan que «deben impulsarse desde el Gobierno municipal las operaciones de Izarra en San Pedro, Extrataldea o J.J. Otaegi en Donibane, y por supuesto, la segunda fase del antiguo edificio de oficinas de Luzuriaga en el distrito de Antxo».

«Eso es realista y viable, y está directamente en la mano del alcalde Alberro ponerlo en marcha», afirma Lore Suárez.

Los socialistas consideran que el incremento del parque de alquiler no solo debe basarse en penalizar a los propietarios de vivienda vacía, sino también en bonificar a esos mismos propietarios que ponen su vivienda en el mercado del alquiler.

«Para nosotros, y así lo dijimos en nuestras aportaciones, no es una solución tampoco reducir a los promotores privados los gastos de las urbanizaciones. Eso empeora la calidad urbana del municipio y reduce ingresos municipales», señala la portavoz socialista.

Un paso «indispensable»

Tal y como subraya en su comunicado, «hay plan porque llevamos dos años presionando». Además, celebra que el grupo municipal socialista haya conseguido que el equipo de Gobierno de EH Bildu y Podemos modifique su Plan de Vivienda, dado que supone «un paso indispensable para la solicitud de declaración de Pasaia como 'Zona Tensionada'». «La existencia y la mejora del plan son un resultado directo de la presión pública ejercida durante dos años por este grupo», precisa.

Suárez destaca que, a pesar de que el Ejecutivo local «nos ignore una y otra vez», el grupo municipal socialista siempre ha actuado y actuará con responsabilidad hacia la ciudadanía de esta localidad de la comarca de Oarsoaldea.

«Hemos tenido que dar aldabonazos en la prensa para que EH Bildu y Podemos se pongan a trabajar. Hacemos política para Pasaia y los pasaitarras, desde la responsabilidad, porque tenemos clara la realidad de nuestro pueblo más allá de recetas generalistas o interesadas», concluye la portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Pasaia.