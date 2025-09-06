Planes para descubrir la bahía desde el mar

PasaiaPlanes para descubrir la bahía desde el mar
Pasaia ofrece la oportunidad de contemplar desde otra perspectiva el municipio a bordo de diferentes embarcaciones
Pasaia
Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:48
El verano aún no ha finalizado y muchos planes continúan en marcha para que los disfruten tanto los vecinos de la localidad como los visitantes. ... En Pasaia, se invita a unos y a otros a descubrir o redescubrir la bahía desde el mar.
Un modo de hacerlo es subiendo a bordo del 'Lucretia', el antiguo velero de madera que navega de San Sebastián a Pasaia. Durante el paseo, se puede apreciar uno de los paisajes más bonitos de toda la costa vasca. Además, es posible navegar por las aguas interiores de la bahía y salir a alta mar para contemplar los acantilados de los montes Jaizkibel y Ulia.
También el barco museo ecoactivo 'Mater' organiza salidas a los acantilados de Jaizkibel, además de talleres centrados en la elaboración de conservas de anchoas, travesías para el avistamiento de cetáceos y pesca de basuras. Asimismo, se ofrecen visitas guiadas al interior de este atunero tradicional construido en madera que enseña la historia y la importancia del cuidado del medio ambiente.
Desde el muelle de Nabalaldea se ofrecen, igualmente, salidas de buceo para todos los niveles, con certificado de bautismo expedido por Buceo Donosti. Los expertos aseguran que esta zona es «ideal» para llevar a cabo inmersiones variadas gracias a su orografía, con pecios y restos arqueológicos como anclas y cañones.
Piragua y paddle surf
La Agencia de Desarrollo Oarsoaldea propone, asimismo, navegar por la bahía en piragua. Sin necesidad de tener experiencia previa, este plan es perfecto para hacer en familia, recurriendo, por ejemplo, a las piraguas dobles disponibles. Recuerda también, que en el puerto se puede practicar paddle surf. «Además del alquiler de tablas y piraguas, se ofrecen rutas guiadas de noventa minutos o dos horas», informa.
La oferta de planes se completa con otras propuestas no menos atractivas. Entre ellas destaca el alquiler de embarcaciones con o sin patrón para navegar libremente o realizar actividades como pesca, snorkel o cenas. Hay varias opciones, incluyendo rutas guiadas y servicios personalizados.
