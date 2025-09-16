Pasaia presenta un plan «valiente» para dar una respuesta al reto de la vivienda

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, y el concejal de Vivienda, Iraitz Pazos, presentaron ayer el Plan de acción del Ayuntamiento para solicitar la ... declaración de zona tensionada en la localidad y afrontar la problemática de la vivienda «de forma decidida y eficaz». Ambos subrayaron que este plan «no nace de cero».

Tal y como recuerdan, el Ayuntamiento realizó en primer lugar un diagnóstico «pormenorizado» de la situación de las viviendas de Pasaia. Según este, el esfuerzo económico de los pasaitarras para sufragar la vivienda (renta de alquiler y gastos de suministros) cumple uno de los requisitos para que el municipio sea declarado zona tensionada, ya que «las familias del municipio destinan una media del 35,9% de sus ingresos a gastos de vivienda (el criterio exige superar el 30%)». «El nivel de esfuerzo supera la barrera del 30% en todos los distritos», precisan.

Además, la oferta de vivienda para la compra es cada vez más «escasa» y muchas casas vacías no tienen uso. Asimismo, Pasaia es un municipio muy «acabado», con apenas suelo edificable libre, por lo que el objetivo deberá ser movilizar lo ya construido, primando la propiedad pública.

«Es imprescindible obtener la declaración de zona tensionada para poder poner en marcha medidas eficaces»«El plan recoge acciones prácticas y factibles, y lo presentamos con una hoja de ruta concreta, con un cronograma claro»«Diputación y Gobierno de España deben definir con urgencia el índice de referencia de precios al alquiler de vivienda»

A ello hay que añadir las situaciones especialmente difíciles de los colectivos más vulnerables, como jóvenes, mayores o familias de renta baja, y la creciente imposibilidad de encontrar una vivienda digna y accesible. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de dicha declaración y de poner en marcha un «valiente» plan de acción.

El alcalde, Teo Alberro, lo explica así: «Pasaia no puede dar la espalda al problema de la vivienda. Muchos ciudadanos tienen cada vez más dificultades para hacer frente al alquiler o a la compra de una vivienda digna. Por ello, es imprescindible obtener la declaración de zona tensionada en nuestro municipio, para poder poner en marcha medidas eficaces».

Alberro declara que este Plan ofrece «una hoja de ruta clara» que busca mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía pasaitarra.

Por su parte, el concejal de Vivienda, Iraitz Pazos, destacó los principales pilares del plan: «Hemos organizado el plan de acción en cuatro ejes estratégicos, cada uno con medidas prácticas y objetivos concretos. No es un documento teórico, sino que recoge acciones prácticas y factibles, y lo presentamos con una hoja de ruta concreta, con un cronograma claro».

Los ejes principales del Plan

Los ejes principales del Plan de acción son cuatro: el primero se basa en el fomento del alquiler asequible. Su objetivo es poner en marcha estrategias para que las personas y familias de Pasaia paguen un precio justo por el alquiler. Para ello, las estrategias previstas son, entre otras, la construcción de nuevas viviendas mediante la cesión de solares al Gobierno Vasco o en colaboración con este; el fomento de tipologías de viviendas intergeneracionales en los nuevos desarrollos residenciales; la promoción de viviendas dotacionales; y la rehabilitación integral de edificios existentes para generar nuevas oportunidades de uso residencial.

El segundo eje se centra en la regeneración de casas y barrios para que sean más sostenibles y de mayor calidad de vida. Para ello, se proponen estrategias como la rehabilitación energética de edificios y obras de accesibilidad, la regeneración de barrios degradados y nuevos usos de edificios públicos, o el diseño de un sistema de subvenciones para la rehabilitación de viviendas en precario estado.

El sistema de prestaciones y subvenciones al alquiler representa el tercer eje. Su finalidad es proporcionar asesoramiento y acompañamiento a la ciudadanía pasaitarra para hacer frente al coste del alquiler. Las estrategias propuestas en el marco del mismo prevén, por ejemplo, seguir informando y haciendo un seguimiento desde el Ayuntamiento sobre los programas subvencionables que están en marcha a tal fin; y considerar si se deben mantener o incrementar las reducciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El cuarto y último objetivo tiene como protagonista a la gobernanza y coordinación institucional. Así, se persigue que el Ayuntamiento, la ciudadanía y otras instituciones colaboren y tomen decisiones con transparencia.

Para lograrlo, se proponen cuatro estrategias: la correctora (aplicación del canon sobre las viviendas vacías o sobrecarga en el IBI a las viviendas vacías); la estrategia intervencionista (garantizar que el diseño del desarrollo urbanístico cumpla con los intereses y principios municipales); la reguladora (continuar con el control de las viviendas turísticas y prohibirlas en el PGOU); y la estrategia optimizadora (hacer un uso más intensivo de los edificios construidos para que en un mismo espacio convivan más personas, intercambiar viviendas, estudiar alternativas residenciales para las personas mayores y destinar las casas que se puedan quedar libres para favorecer la emancipación de las personas jóvenes, o poner a nivel de calle los negocios).

«Un gran paso»

El alcalde, Teo Alberro, subrayó que «las medidas que hemos presentado son muy importantes y suponen un gran paso para la ciudadanía en general. Sin embargo, no podemos olvidar que es imprescindible que tanto responsables de la Diputación como del Gobierno de España definan y actualicen con urgencia el índice de Referencia de Precios al Alquiler de Vivienda. Este sistema marca el precio de referencia de los alquileres en cada municipio, y solo en función de él se pueden establecer limitaciones en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado. Sin que este índice esté establecido y actualizado, los ayuntamientos no tenemos la posibilidad de poner un límite real al precio de los alquileres. Por ello, resulta imprescindible que dicho índice sea publicado y sea de aplicación en nuestro municipio con la mayor celeridad posible, para que los pasaitarras puedan disfrutar de un alquiler justo y asequible».

El Plan de acción ya está publicado en la página web del Ayuntamiento (pasaia.eus), donde la ciudadanía puede consultar el cronograma y las acciones concretas previstas. El Gobierno municipal trasladará al pleno del 30 de septiembre la aprobación de la solicitud de declaración de Pasaia como zona tensionada, para su posterior traslado al Gobierno Vasco.