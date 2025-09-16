Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El alcalde, Teo Alberro, y el concejal de Vivienda, Iraitz Pazos, presentaron ayer el Plan de acción para solicitar la declaración de zona tensionada.

Pasaia

Pasaia presenta un plan «valiente» para dar una respuesta al reto de la vivienda

El Gobierno municipal planea aprobar en el pleno del próximo día 30 la solicitud de declaración de Pasaia como zona tensionada

Elena Viñas

Elena Viñas

Pasaia

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

El alcalde de Pasaia, Teo Alberro, y el concejal de Vivienda, Iraitz Pazos, presentaron ayer el Plan de acción del Ayuntamiento para solicitar la ... declaración de zona tensionada en la localidad y afrontar la problemática de la vivienda «de forma decidida y eficaz». Ambos subrayaron que este plan «no nace de cero».

